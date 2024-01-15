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社會 社會焦點 保障人權

麻將館藏賭場！長髮正妹「三娘教子」被活逮　闆娘只有21歲

記者陳宏瑞／高雄報導

麻將休閒館近來如雨後春筍般盛行，高雄前鎮一處休閒麻將館卻涉嫌以合法掩飾非法，提供場地及麻將賭具供人賭博，前鎮分局獲報後前往查緝，當場查獲3名長髮正妹和李姓男子（28歲）正進行方城之戰，4人見到警察全部傻眼，警方發現，麻將館的吳姓女負責人竟也只有21歲，警方將5人全部帶回，訊後依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼前鎮賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前鎮查獲麻將館賭場，抓到3名長髮正妹賭客。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼前鎮賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前鎮查獲麻將館賭場，抓到3名長髮正妹賭客。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮分局日前接獲情資，前鎮區某間休閒麻將館疑似暗中經營麻將賭場，經成立專案小組並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，派員進行多日探訪蒐證，於12日下午4時許前往查緝，當場查獲賭客陳女（25歲）、李男（28歲）、李女（22歲）、陳女（25歲）等4人正在桌上大戰，並查扣麻將牌2副、牌尺4支、搬風1個、點數卡84張、賭資4300元。

▲▼前鎮賭場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前鎮查獲麻將館賭場，抓到3名長髮正妹賭客。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

被警方查獲的其中3名賭客都是年輕正妹，長髮披肩，警方調查，麻將館都是讓賭客先以現金換取點數，等牌局結束再換回現金，以躲避查緝，而店家則每將抽取固定佣金，而麻將館的負責人吳女更是只有21歲，警方懷疑她可能只是人頭，正擴大追查中。

前鎮分局表示，將運用第三方警政，通報市府相關局處依權責裁罰，以擴大執行成效。分局長洪榮敏呼籲，警方查緝賭博決心不容挑戰，任何棋牌社、桌遊麻將館以合法掩護非法、掛羊頭賣狗肉等方式變相實施賭博行為，警方絕對掃蕩取締嚴辦，以淨化社會治安並杜絕賭博歪風。

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