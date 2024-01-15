哈瑪斯公布3人質影片籲停火！　以中混血女大生找到了

▲哈瑪斯公布3名人質影片，其中一人就是失蹤至今的以中混血女大生阿迦曼妮。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯開戰100天，哈瑪斯軍事部門發言人稱，許多人質恐怕已經遇害，且罪魁禍首就是以色列的領導階層。與此同時，哈瑪斯14日公布3名人質的影片，呼籲以色列軍方停止轟炸，其中一名人質就是以中混血兒阿迦曼妮（Noa Argamani）。

根據《路透社》報導，哈瑪斯14日公布3名遭關押人質的影片，呼籲以色列軍方停止轟炸，這3名人質分別是26歲的以中混血兒阿迦曼妮、53歲的沙拉比（Yossi Sharabi）和38歲的斯維爾斯基（Itai Svirsky），影片中未標註拍攝日期，僅在影片結尾中提到，「我們將在明天告訴你們，這些人的命運」。

#Breaking: Tonight (Sunday night) #Hamas published videos of #Israel's hostages in #Gaza, Noa Argamani, 26, Yossi Sharabi, 53, and Itai Svirsky, 38, showing the first signs of life of all three hostages.



In the propaganda video Hamas warns "Tomorrow we will inform you of their… pic.twitter.com/0hCshHB2DS — Matthew RJ Brodsky (@MattRJBrodsky) January 14, 2024

哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）稍早表示，許多人質恐怕已經遇害，「最可能情況是，他們當中許多人最近遇害，其餘的人每個小時都身處極大危險之中，敵方領導層和敵軍得負完全責任。」

哈瑪斯10月7日入侵以色列南部綁走多名人質，其中就有一位在北京出生的26歲以中混血兒阿迦曼妮，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年12月曾說，他已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入救人。

▼阿迦曼妮10月7日在以色列南部遭擄走後音訊全無。

