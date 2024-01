哈瑪斯公布3人質影片籲停火！　以中混血女大生找到了

▲哈瑪斯公布3名人質影片,其中一人就是失蹤至今的以中混血女大生阿迦曼妮。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列與哈瑪斯開戰100天,哈瑪斯軍事部門發言人稱,許多人質恐怕已經遇害,且罪魁禍首就是以色列的領導階層。與此同時,哈瑪斯14日公布3名人質的影片,呼籲以色列軍方停止轟炸,其中一名人質就是以中混血兒阿迦曼妮(Noa Argamani)。

根據《路透社》報導,哈瑪斯14日公布3名遭關押人質的影片,呼籲以色列軍方停止轟炸,這3名人質分別是26歲的以中混血兒阿迦曼妮、53歲的沙拉比(Yossi Sharabi)和38歲的斯維爾斯基(Itai Svirsky),影片中未標註拍攝日期,僅在影片結尾中提到,「我們將在明天告訴你們,這些人的命運」。

#Breaking: Tonight (Sunday night) #Hamas published videos of #Israel's hostages in #Gaza, Noa Argamani, 26, Yossi Sharabi, 53, and Itai Svirsky, 38, showing the first signs of life of all three hostages.



In the propaganda video Hamas warns "Tomorrow we will inform you of their… pic.twitter.com/0hCshHB2DS