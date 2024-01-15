2024桃園立委全壘打　桃園人看見朱立倫帶領藍營改革前進

▲2024桃園立委選戰，桃園人看見謙卑的朱立倫帶領國民黨改革前進。（資料照／朱立倫辦公室）



記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園立委選戰，國民黨六席全上，揮出全壘打佳績，為桃園人的黨主席朱立倫揚眉吐氣。國民黨桃園地方人士表示，桃園子弟朱立倫過去因年紀輕、形象清新、學歷佳，參選立委、縣長皆是高票當選，但卻給地方人士有難以親近的「高傲」感，直至代表藍營參選總統挫敗、帶領百年政黨不斷尋求改變，而在這次選戰看見「謙卑」的朱立倫！

桃園藍營人士說，國民黨是百年的老政黨，也被許多本土意識較強的民眾，直觀認為是外來政黨，朱立倫擔任在野的黨主席，在這場2024大選中，南北奔波，走遍全台各鄉鎮，向選民不斷溫情喊話籲選民支持國民黨，給改革、自省的國民黨一個重返執政的機會。

雖然，國民黨候康配未贏得多數台灣選民支持，但桃園人印象深刻的是，選戰期間，國民黨在桃園舉辦的造勢活動中，只見過去高傲的朱立倫不見了，朱立倫也頻頻向選民喊話：「這幾年來，國民黨知道錯了，知道要不斷改革，也知道要反省，才對得起人民，更要讓年輕世代有機會。」

2022年國民黨推出150幾位年輕世代，在各地當選地方民代。2024桃園六個立委選區國民黨即推出3名優秀的年輕世代新人，朱立倫並在選戰關鍵時刻，陪同黨推出的年輕世代新人車掃拜票，拉抬選情。

桃園選戰中，大家看見「謙卑」的朱立倫，看見和年輕人站在一起的朱立倫！朱立倫這次掌握黨機器，任重道遠，運籌帷幄，忍辱負重，放下身段，在黨財務窮緊下，面對百年老店包衭，令人耳目一新，總統雖敗，但桃園立委卻揮出的全壘打，相當不易！