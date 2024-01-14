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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟朱立倫非忠貞黨員應「知恥下台」　張亞中：國民黨須改造重生

▲▼張亞中參選總統記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統選舉結束後，國民黨總統候選人侯友宜落敗，不僅網路有團體要「罷侯」，黨ˋ內更有聲浪認為國民黨主席朱立倫應為敗選負責。孫文學校總校長張亞中今（14）日晚間表示，朱立倫應負責去職以利國民黨徹底改造，「知恥近乎勇，朱主席已努力過，請讓出路、放開手，讓本黨有個徹底改造的重生機會。本黨人才濟濟，群策群力，必可再興。」

張亞中指出，國民黨連續第三次慘敗，連續三次沒有贏回中華民國，如果再不能徹底的改造革新，不僅再無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄。世間事皆有因果。本黨會跌入如今的境地，原因自然非只一端而已。遠的如這些年來國家路線的混亂、中心思想的失落、黨德黨魂的淪喪、因人設事的權貴陳腐形象，主其事者的因循苟且，這都非一朝一夕所成，也就先不去說它了。但就此次的選戰來說，至少就有三大戰略錯誤，終至現在的積重難返。

張亞中續指，這三大戰略錯誤，第一就是棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召，洵至所選非人，黨內動盪。第二，受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊結果，並勉強支持者接受，對中間及青年選民並無吸引力。第三，主席在選戰之初，以藍白合為基本策略，但卻無格局與能力促成。先是排除郭董的荒腔走板，繼之是與民眾黨整合過程中的翻雲覆雨，終於導致整合的完全破局，並惡言相向，以致讓執政成績一塌糊塗，倒行逆施的民進黨，可以只靠基本盤就輕鬆當選。
 
張亞中說，這次選舉本黨在立委的席次上是增加了，但是這難道不是因為之前的席次實在太低所致嗎？功勞應屬地方還是中央？另外本黨的不分區得票數卻仍是輸給民進黨，立院總席位也無法過半，這也值得沾沾自喜，甚而做為推卸戰敗責任的理由？

張亞中提到，我國現行總統制，總統擁有專斷的行政權，而立法權以監督為主。失去執政權等於失掉了國，能不沉痛？能不負責？相比於執政權丟失所代表的重大意義與對國家的影響，立委席次之所得，並不足以掩蓋本黨的重大挫敗，以及主持選戰戰略設計之人的失敗責任。

「橫亙在面前的三大問題，一是本黨的重大敗選，用什麼様的方式負責？二是已經三連敗的本黨需不需要來一次從頭到腳的徹底改造？三是現有的領導團隊能否承擔徹底改造的重任？」張亞中說，很遺憾的，已經二任主席二次均敗選的朱立倫在敗選的當晚，卻仍只是表達「要深自反省，改革的道路不能停止」，而仍不願承擔未能贏回中華民國的敗選重大責任。

張亞中表示，國民黨並沒有敗選黨主席必須下台的規範，但本黨堅守中華文化，應是個知恥要臉的百年政黨。除了2004年因有兩顆子彈爭議，2000、2016、2020年三次敗選，黨主席均請辭。如今2024年又敗，現任主席已在兩次總統大選中領軍挫敗，更該勇於負責。至於把民眾黨的黃珊珊，柯文哲、郭台銘、甚而馬英九當成代罪羊的戰犯，更是不知恥的託辭。

「可以用繼續改革做為留任的理由？朱主席已久居黨峰，兩次擔任黨主席，若真有改革動能，本黨早應改造完成」。張亞中直言，而且這些年來，在國民黨應有路線、理念價值上，朱立倫與忠貞的黨員已有岀入，且其社會觀感已失，如果本黨需要一場徹底的改造，朱已非最佳，更非必要的領頭人選。

張亞中強調，知恥近乎勇，朱立倫已努力過就請讓出路、放開手，讓國民黨有個徹底改造的重生機會。本黨人才濟濟，群策群力，必可再興。已經連續三次丟掉了國，失去了執政權，黨內的高層們，可否能夠有一次不要再鄉愿，不要再和稀泥，認真且勇敢地面對自己的挫敗，聽聽基層黨員的吶喊，徹徹底底的重新改造本黨，可以在下次大選時，贏回我們的國！

最後，張亞中重申，朱立倫應負責去職以利國民黨徹底改造。「願天佑本黨！天佑中華民國！ 」並落款國民黨中央評議委員。

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