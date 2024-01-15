口臭半年！他常做「1動作」以為沒事　醫一看搖頭：罹癌第二期

▲患者經常做出摳嘴巴的動作，醫師檢查發現3公分腫瘤。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

擁有健康的身體是人生中最重要的事，若出現異狀應盡速就醫檢查治療。有醫師分享，過去曾經遇過一位患者以為是扁桃腺發結石造成口臭，結果一經檢查才發現是罹患口腔癌。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》節目中指出，有一位50歲患者因為有口臭困擾長達半年，在妻子建議下決定前往醫院檢查，不過患者則向醫師表示會有口臭應該是「扁桃腺結石」所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著妻子就向醫師指出，丈夫經常會伸手去摳口腔，而患者則解釋扁桃腺結石通常摳一下就會掉，但是現在嘴巴裡有一顆東西「怎麼摳都摳不掉」，而且拿出手後發現手上竟帶有血絲，讓他感到相當困惑。

最後經吳昭寬檢查後發現，患者的口腔右側舌根有一個約3公分的腫瘤，後續也有安排切片化驗，化驗結果出爐後發現是舌扁桃體癌第二期，也就是俗稱的口腔癌。

吳昭寬指出，腫瘤化驗與「人類乳突病毒」感染有關，台灣有研究發現，高達8成的民眾有機會感染到人類乳突病毒，因此他也呼籲，可以透過施打疫苗來預防感染。

延伸閱讀

▸ 高職畢業在家啃老玩股票20年 中年女曝首次求職慘況

▸ 與小叔伴郎「臉貼臉合照」…婆婆怒飆：討客兄 人妻急了：人家主動靠過來

▸ 老婆狂擺爛…被唸就回娘家！他下班見孩尿布「都乾了」傻住 過來人秒勸離