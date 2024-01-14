　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆Podcast暢談白米甕砲台　文史專家單彥博推薦一日雙塔

▲基隆Podcast暢談白米甕砲台。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆Podcast暢談「白米甕砲台」名稱由來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆是臺灣的最北端，因其地理位置與地質結構適合船隻停靠，常被視為是理想的登陸港口，擁有極高的軍事戰略價值，所以早期在軍事上佈置重要軍事設施，負責抵禦侵略者，本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請在地文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博，介紹「白米甕砲台」名稱由來，探討在地的荷蘭城是否真的存在？並分享周邊的一日雙塔行程，欣賞北海岸的無限風光。

對於白米甕名稱的由來，單彥博說到，相傳白米甕當地有一座神祕洞窟，每天會產生源源不絕的白米，產量剛好是一個「甕」的單位，因此得名「白米甕」。余治明直呼，簡直是基隆版的聚寶盆。單彥博表示，每個傳奇故事都有警示的寓言，故事裡的洞窟因為有貪心的人去破壞，才不再供應白米。另一種說法是「白米甕」為一處古地名，現稱「太白莊」，自己翻閱清朝時期的文獻，確認道光年代的臺灣地圖有該處地名。

▲基隆Podcast暢談白米甕砲台。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（右）、地文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博（左）。

單彥博指出，過去老一輩常稱白米甕砲台一帶為「荷蘭城」，然而翻閱荷西時期的史料，僅發現這一帶附近可能有小型「崗哨」，但並非大型「堡壘」，按理來說大型設施應留有紀錄，再往清法戰爭時期以及日治時期相關史料查閱，並無類似和平島聖薩爾瓦多城遺址（Fort San Salvador）的標記。因此，單彥博推論「荷蘭城」這項地名，約莫於四、五十年前當時從中國湖南、河南一帶移居來的外省人，在口語傳述間，將「湖南」、「河南」誤傳或誤聽為「荷蘭城」。

單彥博更推薦的半日遊「一日雙塔」路線，從近日開放的基隆燈塔一路步行約莫40分鐘，抵達白米甕尖及白米甕砲台遊客服務中心，將蔚藍海景盡收眼底後，再前往球子山燈塔，下山後來到西岸流籠頭周邊，還能品嘗咖哩沙茶炒麵。

▲基隆Podcast暢談白米甕砲台。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，在國家的領土興建砲台目的是為了抵禦外部軍事入侵，白米甕砲台也被歸類為海防型砲台，過去白米甕地區因地形險要、擁有絕佳視野，成為日治時期防禦基隆外港海域的第一道防線，在1957年白米甕砲台正式撤除軍隊，逐漸從軍事功能，轉為觀光景點供遊客參觀，並有在地文史團隊進駐，向人們分享過往歷史，讓這個場域解除過往軍事的肅殺氣息，成為文史教育的開放空間。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

基隆Podcast／Spotify：https://pse.is/4tqbcq

基隆Podcast／KKBOX：https://pse.is/4tcdfj

基隆Podcast／Google Podcasts：https://pse.is/4ssmup

基隆Podcast／SoundOn Playe：https://pse.is/4tlxka

基隆Podcast／Podcast Addict：https://pse.is/4tjp92

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／48歲男陳屍網咖！開台過夜逾10hrs疑天冷猝死...店員嚇壞

►快訊／基隆男子網咖猝死「全身僵硬」店員嚇壞　不是第一次

►基隆緊急轉銜安置無縫接軌　邱佩琳：市立醫院預留4空床

►北海岸治安死角！玩命飆車「單手翹孤輪+放煙火」　離譜畫面曝

ET快訊
第11屆立委之最！最年輕才30歲　他15萬票全國得票最高
劉雨柔出國回家怒問胡凱翔「都沒換床單？」　答案秒氣消
80歲候選人成台南選戰最大贏家！　可領百萬補助款
陸失業者假裝有上班　每天一早出門「躲進圖書館」耗整天
侯友宜請假113天2件大事沒做　綠黨團要求到會
陸官媒突發布「台灣周邊軍演」影片　國防部回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

不用出國就能賞櫻！新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

基隆Podcast暢談白米甕砲台　文史專家單彥博推薦一日雙塔

用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

打造都市永續綠洲！花蓮挹注2千萬經費　持續優化美崙山公園

南消第五大隊春安大型賣場踏勘　讓民眾春節採買好過年

和自己競賽的民俗技藝！花蓮市長盃扯鈴競賽　百位選手秀技

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

調皮暹羅貓推罐回眸「看臉色」！　默默移回原位...網笑：差點悲劇

台中二寶媽被夾亡...丈夫心碎　不追究責任：太太無法活過來

利菁無禁忌「角膜聊到處女膜」　看網紅上新聞：四個不認識在吵架XD

賴清德競選總部：暫時領先 支持者歡呼！

哥哥推葫蘆→撞倒弟弟　下秒「咚」被反彈回擊

分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

不用出國就能賞櫻！新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

基隆Podcast暢談白米甕砲台　文史專家單彥博推薦一日雙塔

用選票守住民主聖地　台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

民眾黨成為立院第三大黨　蔡宛秦：台南得票相當亮眼

打造綠金產業！花蓮油茶面積全國第一　建構一條龍產業鏈

啡常謝謝你　南消一大隊贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

打造都市永續綠洲！花蓮挹注2千萬經費　持續優化美崙山公園

南消第五大隊春安大型賣場踏勘　讓民眾春節採買好過年

和自己競賽的民俗技藝！花蓮市長盃扯鈴競賽　百位選手秀技

GFriend Yerin首次來台辦專場！　被台粉應援「感動到淚灑舞台」

分科測驗1／20登場！新北即日起提供包種茶　祝考生鐵定包中

不用出國就能賞櫻！新北粉紅櫻花將開　浪漫花況曝光

媒體人曝「第11屆立委之最」！最年輕才30歲　他15萬票全國得票最高

不只管健保資料庫！衛福部擬「衛福資料管理條例」草案　春節後預告

愛喝熱咖啡！她食道22cm「燙到整層脫皮」　醫一看嚇傻

李龍基女友搭公車遭施暴！相差36歲戀情被疑詐財　路人罵：賤人別騙他

80歲候選人成台南立委選戰最大贏家！拿回保證金還有百萬補助款

劉雨柔出國回家怒問胡凱翔「都沒換床單？」　答案秒氣消：我投降

松本人志娶素人是為了搞不倫！ 諧星後輩「找多女取悅」壓力超大

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

地方熱門新聞

桃園市立委第6選區　邱若華勝選

桃園市立委第4選區　萬美玲順利連任

民進黨陳冠廷行動和政策報答選民

民進黨陳亭妃全國第一高票車隊謝票！

桃園立委第5選區　呂玉玲成功四連霸

陳昆和正向面對選舉結果向群眾致謝感恩

花蓮仍是藍軍天下　各投票率均超過50%

民眾黨台南得票相當亮眼

王定宇勝選台南車掃謝票

台南綠營：總統得票全國第一立委6席全壘打

台東倉庫起火　延燒5戶民宅

台南做工行善團完成第250戶弱勢修繕

南消贈送特製咖啡包感謝為消防英雄留言打氣

雲林義消總隊長就職　表揚57傑出消防及義消楷模

更多熱門

相關新聞

基隆林沛祥宣布勝選　到國會幫基隆人發聲

基隆林沛祥宣布勝選　到國會幫基隆人發聲

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，晚間7時50分左右，林沛祥自行宣布當選，他指出，最感謝的是基隆所有願意相信沛祥，相信基隆的未來是可以變更好、更棒的，基隆人期待的是正面正向正常的選舉，期待的是未來要從中央獲得更多的資源、更多的權限，來改變我們的城市；一路走來沒有支持者，就沒有機會說這些感言，也要謝謝家人，在這段時間背負很多壓力，要特別感謝的就是基隆市長謝國樑，沒有他大力幫忙，這次選舉不會有這麼理想的結果，所以會把全基隆的支持，放在心裡面，到國會幫基隆人發聲，爭取更大的權益，幫基隆市變更好。

基隆鄭文婷落後林沛祥1萬多票　自行宣布落選

基隆鄭文婷落後林沛祥1萬多票　自行宣布落選

怪男國道燃放蝴蝶炮　害駕駛視線霧茫茫

怪男國道燃放蝴蝶炮　害駕駛視線霧茫茫

為林沛祥拉抬聲勢　青年自發基隆街頭開講

為林沛祥拉抬聲勢　青年自發基隆街頭開講

防寒安全觀念守護你我　基隆宣導居家防火安全

防寒安全觀念守護你我　基隆宣導居家防火安全

關鍵字：

基隆廣播節目白米甕砲台余治明

讀者迴響

熱門新聞

「罷免侯友宜」破7.6萬人　謝龍介發聲

賴清德勝選　拜登：美國不支持台灣獨立

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！網揪證據打臉

本土劇男星林義芳「LINE群拉票」爆違法！本人認了

2縣市逆轉翻藍　全台變天版圖一次看

柯文哲敗選「個人補助款1.1億」　民眾黨另可領6億

台北6度時間曝！專家驚：數字有點瘋

男私密除毛「女師手彈一下」　同行氣炸

台中超級新人廖偉翔破了綠營鐵板：會戒慎恐懼

2縣市入夜剩10度！恐有寒流探6度

郭正亮：：賴清德「2028最大關卡」是柯文哲、盧秀燕

即／侯康配輸90萬票　韓國瑜發聲了

鄭運鵬帥兒登人氣熱搜！傳「經紀人找上門」他敗選忙回應

快訊／失竊選票藏圖書室角落　警逐層找到最後2張

賴清德一路領先！「鐵桿綠爸媽臭臉」高興不起來

更多

最夯影音

更多
返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執

返鄉投票不知車資調漲　女為「多60」與司機爭執
泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

泫雅氣場太強！金在中以為她170cm　私下太反差「路人看一眼就走」

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

她遭男友嫌身材太胖！　帥警朋友：建議分手XD

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

醒醒啊！柴出門前還在睡　每天賴床被爸公主抱伺候

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

用「豐唇神器」變香腸嘴！　妹子崩潰：我等一下要出門

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面