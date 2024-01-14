基隆Podcast暢談白米甕砲台　文史專家單彥博推薦一日雙塔

▲基隆Podcast暢談「白米甕砲台」名稱由來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆是臺灣的最北端，因其地理位置與地質結構適合船隻停靠，常被視為是理想的登陸港口，擁有極高的軍事戰略價值，所以早期在軍事上佈置重要軍事設施，負責抵禦侵略者，本周市府廣播節目「基隆Podcast」主持人余治明邀請在地文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博，介紹「白米甕砲台」名稱由來，探討在地的荷蘭城是否真的存在？並分享周邊的一日雙塔行程，欣賞北海岸的無限風光。

對於白米甕名稱的由來，單彥博說到，相傳白米甕當地有一座神祕洞窟，每天會產生源源不絕的白米，產量剛好是一個「甕」的單位，因此得名「白米甕」。余治明直呼，簡直是基隆版的聚寶盆。單彥博表示，每個傳奇故事都有警示的寓言，故事裡的洞窟因為有貪心的人去破壞，才不再供應白米。另一種說法是「白米甕」為一處古地名，現稱「太白莊」，自己翻閱清朝時期的文獻，確認道光年代的臺灣地圖有該處地名。

▲基隆市府發言人余治明（右）、地文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博（左）。

單彥博指出，過去老一輩常稱白米甕砲台一帶為「荷蘭城」，然而翻閱荷西時期的史料，僅發現這一帶附近可能有小型「崗哨」，但並非大型「堡壘」，按理來說大型設施應留有紀錄，再往清法戰爭時期以及日治時期相關史料查閱，並無類似和平島聖薩爾瓦多城遺址（Fort San Salvador）的標記。因此，單彥博推論「荷蘭城」這項地名，約莫於四、五十年前當時從中國湖南、河南一帶移居來的外省人，在口語傳述間，將「湖南」、「河南」誤傳或誤聽為「荷蘭城」。

單彥博更推薦的半日遊「一日雙塔」路線，從近日開放的基隆燈塔一路步行約莫40分鐘，抵達白米甕尖及白米甕砲台遊客服務中心，將蔚藍海景盡收眼底後，再前往球子山燈塔，下山後來到西岸流籠頭周邊，還能品嘗咖哩沙茶炒麵。

余治明表示，在國家的領土興建砲台目的是為了抵禦外部軍事入侵，白米甕砲台也被歸類為海防型砲台，過去白米甕地區因地形險要、擁有絕佳視野，成為日治時期防禦基隆外港海域的第一道防線，在1957年白米甕砲台正式撤除軍隊，逐漸從軍事功能，轉為觀光景點供遊客參觀，並有在地文史團隊進駐，向人們分享過往歷史，讓這個場域解除過往軍事的肅殺氣息，成為文史教育的開放空間。

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