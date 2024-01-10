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社會 社會焦點 保障人權

防寒安全觀念守護你我　基隆消防宣導居家防火安全

▲防寒安全觀念守護你我 基隆消防宣導居家防火安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局火調科長黃日谷（左1）與分隊長王博昇（左2）電台宣導居家安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

近日台灣北部冷氣團圍繞，未來兩天寒冷的天氣會令人體感寒流等級。基隆市消防局提醒民眾，居家注意防範一氧化碳中毒及用火用電安全。9日由火災調查科代理科長黃日谷，以及仁愛分隊長王博昇，前往基隆廣播電台（AM792）接受主持人筱君主播的專訪，與聽眾朋友分享「如何防範一氧化碳中毒」及「居家防火防災」重要觀念。

基隆市消防局表示，每年歲末年初12月至隔年2月期間，為一氧化碳中毒的好發季節，當我們在家中為了禦寒而緊閉門窗時，這時候使用燃氣熱水器及瓦斯爐器具時，就要格外注意環境通風狀況，以避免一氧化碳中毒的風險。

▲防寒安全觀念守護你我 基隆消防宣導居家防火安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局提醒民眾，避免在密閉的室內空間使用瓦斯爐、熱水器等燃燒器具，使用時應確保室內通風良好，確保有足夠的空氣流通。此外，瓦斯熱水器安裝時應設置在陽台或室外空氣流通處，並且由領有合格燃氣熱水器承裝證照的專業人員協助安裝，以杜絕安全隱憂。

同時也提醒長者朋友，在廚房烹煮使用火源時，要養成「人離火熄」的安全習慣，常常會有烹煮一半時離開廚房沒有將爐火關閉，而不慎造成火災的案例發生。而對於家中使用電器用品時，要注意電器的安培數，同一插座使用的延長線不可以超過15安培，經常過負載的使用會引起電線高溫而造成火災。

消防局長向永財呼籲，火災初期若能即早發現、及早撲滅及避難，並透過鄰居間的互助，協助高齡者或行動不便者及早逃生，就可以減少人員傷亡。平時多一分防災準備，災時就可以少一分災害損失！

▲防寒安全觀念守護你我 基隆消防宣導居家防火安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

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