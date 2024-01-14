賴當選是台灣民主重大勝利　美前官員直指中共最害怕關鍵

▲賴蕭配勝選。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合外電報導

2024年是全球多國重要的選舉年，率先進行總統大選的台灣於13日確定由民進黨候選人賴清德當選。對此，美國前總統柯林頓政府時期的官員梅卓（Jamie Metzl）表示，這是台灣民主的重大勝利，這也是中國共產黨最害怕的，民進黨的台灣路線逐漸鞏固為主流民意。

梅卓接受CNN訪問時表示，賴清德當選彰顯了台灣的主流民意，這也是中國共產黨最害怕的，他們怕的正是台灣強大的公民，台灣選民的高教育程度，以及了解到中國對台灣做出的種種威脅。他說這正是此次賴清德當選的主要原因，而且台灣的投票率遠比美國還高。

據中選會統計，台灣本次總統大選投票率71.86％，是台灣總統直選以來第二低的投票率，僅比2016年66.27％還高；相對美國，2020年總統大選投票率為66.7％，卻已創下120年新高。

▲民進黨賴清德支持者歡呼凍蒜。（圖／達志影像／美聯社）



梅卓表示賴清德當選釋出了2個訊息，第一是民主之路將延續下去，第二是民進黨走的台灣路線逐漸成為台灣現今的主流意識─不尋求獨立，而是認知到台灣有其獨特歷史文化定位，以及獨特的民主，而且台灣人不想要被中國壓在底下，也不想成為第二個香港。

對於部分年輕選民認為民進黨若再不改變當前的執政路線，戰爭將會在有生之年內爆發，梅卓表示台灣選民的觀點各有不同，但民進黨在推廣台灣獨特的定位與民主過程中，一直都很謹慎地試圖找出平衡，而且一直很小心至少不要去踩到中國的底線，「問題是，中國政府不斷在改變底線，而且控制台灣一直是中國政府的目標。」

梅卓指出，中共政府不斷聲稱「台灣是中國歷史不可分割的一部分」，他駁斥這項說法並指出自從1895年馬關條約割讓之後，中國政權實際掌控台灣的時間僅4年，「與此同時，印度被英國統治了52年，所以從《國際法》的各個角度而言，北京對台灣主權的主張是非常脆弱的，就像俄羅斯聲稱擁有烏克蘭的主權一樣。」

1895年馬關條約，大清帝國將台灣、澎湖等島嶼割讓給日本，自此展開日據時期50年。1945年大日本帝國在第二次世界大戰戰敗，1951年簽署《舊金山和約》，放棄對「福爾摩沙」（台灣）、澎湖等島嶼一切權利名義與要求，由中華民國政府接管。之後國共內戰，中華民國政府於1949年至1950年播遷來台，後形成對台實際控制。

針對台海可能爆發戰爭，梅卓表示不論是民進黨或國民黨，都在盡全力避免發生，而一旦開戰都不符合任何人的利益。