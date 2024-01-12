超越4年前總統大選！雙鐵訂票狂銷近80萬張　台鐵單日票收破億元

▲台鐵選舉疏運預估單日運量最高75.8萬人次。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

總統和立委大選明天(13日)登場，雙鐵選舉疏運訂票數飆破78.2萬，其中高鐵突破44.8萬張，台鐵超過33.4萬，加上當天購票搭乘人數，台鐵預估單日運量就可衝上75.8萬人次，超越2020年總統大選人數，日前單日票箱收入破億元。

台鐵公司表示，這次總統及立委選舉疏運，自1月12日至1月15日止計4天，台鐵公司投入新車及運能，全線加開各級列車總計83列次，至今下午15時，全線對號列車已售出33萬4千張車票，整體平均售票率約5成3。

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除對號列車預購車票外，加上預估當天購票人數，台鐵估計最高日均運量將達75萬8千人，超過109年總統選舉的71萬7939人，以及111年9合一選舉的60萬600人。

台鐵公司表示，台鐵對這次疏運深具信心，尤其兩天前今年農曆春節連假期間開放訂票、售票，1月9日及10日票箱營收單日均超過1億元，且列車準點率平均達到98.9％，其中10日及11日準點率更達到99％，充分展現台鐵公司全新氣象的企圖心。

台鐵公司董事長杜微表示，各區營運處將加速安全業務的推動，在這次選舉疏運發揮最佳效能。

高鐵公司統計，截至今下午4時30分止，台灣高鐵選舉疏運期間自1月12日到15日，共約44萬8千人次完成訂票。

根據高鐵官網座位銷售顯示，今天全天南下班次幾乎快客滿，上午8時半過後北上班次較為客滿；明天投票日下午3時半前南下班次也幾乎快客滿；周日上午8時過後北上列車也較為客滿。