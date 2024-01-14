賴清德打不過的2縣市「大逆轉翻藍」　全台變天版圖一次看！

▲賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）



記者許力方／台北報導

2024大選民進黨的賴清德、蕭美琴組合以558萬6019票、40.05%的得票率拿下「最高票」當選，順利3連霸，突破8年魔咒繼續執政。全台版圖來看，綠營得票40%，除了六都全部拿下，最大票倉持續從台中以南全包，鞏固南台灣大票倉；綠地翻轉藍天的縣市則有基隆市、南投縣2地。

2020年蔡英文以817萬票、得票率57.13%，打破歷史最高紀錄，民進黨陣營更逆轉2018年九合一選舉的劣勢，濁水溪以南的雲林、嘉義、台南、高雄、屏東共21席立委，通通都拿下，並在正副總統得票分布中拿下六都，當時僅6縣市藍大於綠，分別是新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣，全台版圖可見，本島16縣市呈現一片綠油油。

▼2024大選全台版圖，藍營奪8縣市。（圖／ETtoday製表）



2024年賴清德接續蔡英文威力，雖然得票數僅558萬票、得票率40%，創下20年最低，仍替民進黨保住執政權，也幾乎守住2020拿下的縣市，包括六都-台北市38.13%、新北市38.59%、桃園市35.27%、台中市37.58%、台南市50.95%、高雄市48.89%，彰化縣38.11%、雲林縣44.54%、嘉義縣47.69%、屏東縣47.51%、宜蘭縣44.74%、澎湖縣38.6%、新竹市34.79%、嘉義市43.26%。

全台版圖中，賴清德有2縣市丟掉，分別是基隆市34.77%敗給國民黨侯友宜、趙少康38.63%，南投縣僅拿35.95%，同樣敗給侯康38%。另外新竹縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣依舊屬於「深藍」區域，仍由國民黨贏下。

賴清德成功讓民進黨政權三連霸，但2月1日報到的新科立委，國會則呈現「3黨不過半」的全新局面，根據中選會結果，國民黨從38席上升到52席，重回國會第一大黨，民進黨從61席下降到51席，大幅縮減10席，丟掉國會最大黨之位，民眾黨則從5席增加到8席。這意味著賴政府上位後，立法院生態重新洗牌，施政將是朝小野大的局面，不再擁有國會議事主導權。

▼2020大選全台版圖，藍營只拿6縣市。（資料照／ETtoday製表）

