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破咒3連霸　賴清德奪「558萬6019票」最低！20年總統票數一次看

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

▲賴蕭配宣布勝選，賴清德發表演說。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／台北報導

2024總統立委大選落幕，總統副總統由2號民進黨賴清德、蕭美琴勝選，不僅寫下台灣選舉歷史3大第一紀錄，突破8年魔咒、首位醫師總統，同時是第一位副總統選上總統的「人選之人」。不過，數據上來看，中選會最終統計，賴蕭配得票數558萬6019票，得票率約40%，卻是綠營3連霸中，票數最低、%數未過半，距離「蔡英文817障礙」有多達258萬票的差距。

▲▼總統得票數。（圖／記者許力方製）

中選會今晚最終統計顯示，民進黨賴清德、蕭美琴得票數是558萬6019票，得票率40.05%，勝過國民黨的侯友宜、趙少康467萬1021票、33.49%，以及民眾黨的柯文哲、吳欣盈369萬466萬票、26.46%。

翻開過去20年總統、副總統當選人得票數，上一次2020大選民進黨蔡英文、賴清德拿下歷任最高票，多達817萬231票的驚人得票數，創下「蔡英文障礙」，2016年蔡英文與陳建仁搭檔也拿下689萬4744票，2012年國民黨馬英九、吳敦義也有689萬1139票，2008年馬英九、蕭萬長則是當年創一度創下最高票的765萬9014票，2004年民進黨陳水扁、呂秀蓮同樣有拿下647萬1970票。

總統蔡英文在2016年時，完成選舉史上第二次政黨輪替，再次由民進黨取得中央執政，並且在2020年成功連任。至於2024年的選戰，民進黨推派的賴清德、蕭美琴組合，成功守住政權後，寫下台灣史上第一個打破「8年魔咒」的候選人與政黨。

有網友發現「賴清德打破多項紀錄！」在PTT發文，聲稱賴清德不僅有多項紀錄，而且他從1996年執政至今，沒有敗選紀錄。貼文引發網友們驚呼連連，「賴從1996從政到現在，沒有敗選紀錄，28年沒輸過，太穩了」、「你還忘掉一個！第一位當過行政院長選上總統的」、「賴清德沒輸過，跟馬英九一樣」、「還真的沒輸過」。但也有人指出，賴清德輸給蔡英文過，「賴清德唯一敗選是2019總統初選輸給蔡英文」、「賴就輸過蔡英文啊，哪裡沒輸過」。

▼民進黨3連霸成為首個執政超過8年政黨。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨公投說明會台北場，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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