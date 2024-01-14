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政治世家vs農業戰士！謝衣鳯大贏近2萬票　吳音寧：繼續打拼

▲綠營彰化第三選區立委候選人吳音寧敗選。（圖／吳音寧競辦提供）

▲綠營彰化第三選區立委候選人吳音寧宣布敗選。（圖／吳音寧競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大選投票告一段落，彰化第三選區成為最大戰區，綠營希望能藉著農業戰士吳音寧翻盤，打敗地方實力雄厚的政治世家立委謝衣鳯，今晚謝開票便一路領先以97681票大贏對手近2萬票，她說，這次選舉，是小蝦米對抗大鯨魚，我們要繼續努力打拚。

彰化縣第三選區民進黨立委候選人吳音寧今天（13日）晚間6點25分，抵達位於溪湖鎮的競選總部，發表敗選感言。吳音寧說，短短幾個月的時間，能得到許多鄉親的肯定，已經很不簡單。走進步的道路，難免會遇到挫折困難，但請鄉親相信自己，相信音寧，「我們絕對不會放棄。」

▲綠營彰化第三選區立委候選人吳音寧敗選。（圖／吳音寧競辦提供）

吳音寧說，這次選舉，是小蝦米對抗大鯨魚，短期內，能得到許多鄉親的肯定，已經很不簡單，非常感謝大家。走進步的道路，難免會遇到挫折、困難，但是最重要的是，鄉親要相信自己，也要相信吳音寧，我們絕對不會放棄。「因為我們堅持理念，對家鄉有盼望，只要我們有盼望，吳音寧會跟大家一起走，也請大家繼續陪著音寧一起走。」

吳音寧表示，我們要用勇敢的心面對明天，明天要開始想還能做什麼？因為這是我們的家鄉，選舉後，我們還是會繼續在這裡努力。對抗那麼大的勢力、金權政治、三代政治立委，「我想他們這次選舉選到有怕到」，我們要繼續努力打拚。

▲綠營彰化第三選區立委候選人吳音寧敗選。（圖／吳音寧競辦提供）

吳音寧說，第三選區很多鄉鎮是鄉下地方，她遇到很多阿嬤、阿嬸，她們在外地的女兒、孫子跟他們說，一定要投吳音寧，代表年輕人對地方改變有很大期望，「為了我們年輕人對地方的期望，大家都毋通失志，咱要繼續努力，少年仔猶擱少年，我們繼續打拼好不好？」

吳音寧表示，第三選區會有新的發展，雖然不是一時半刻可以辦到，但我們要一直走，繼續走在正確的道路上。年輕人有期待、渴望改變，她相信這個力量會在這次選舉裡更加集結。

▲綠營彰化第三選區立委候選人吳音寧敗選。（圖／吳音寧競辦提供）

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