小笠原：民進黨得票率減少18%　流向柯文哲

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

日本學者小笠原欣幸今天表示，民進黨總統候選人賴清德在這次大選得票率約40%，相較於前次蔡英文連任成功的得票率減少約18%，他認為選票流向了民眾黨總統候選人柯文哲，但更多台灣選民最終選擇了將繼承蔡英文路線的賴清德。

國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲今天晚間相繼承認敗選。日本放送協會（NHK）晚間播放台灣總統大選特別新聞，介紹包括「深偽影片」等假新聞對這次大選的影響等。

小笠原在台北接受連線訪問表示，相比4年前蔡英文得票率58%，賴清德這次得票率約40%，18%選票流失到柯文哲那裡。柯文哲雖然走出兩大政黨體制之外的新路線，但是在台灣未來與中國的關係，以及要如何保障台灣未來安全等重大議題上，更多台灣選民選擇了要繼承蔡英文路線的賴清德。

小笠原也表示，4年前較多年輕人票投給蔡英文，但這次到了選舉的最終盤，他認為年輕人更傾向投給柯文哲。

談到中國這次介入台灣選舉的手段，包括台北市多名里長疑受招待赴中國旅遊，以及中國施壓台灣藝人等。小笠原表示，據他觀察，對台灣人而言，中國會伸手介入選舉已經是一種常識，甚至說已經太過習慣。

至於介入是否起到效果，他表示，中國這麼做是希望幫侯友宜吸引選票，從表面上來看並沒有成功，但他認為中國的作法愈來愈升級、巧妙，這一點值得台灣注意。

賴清德當選中華民國新任總統，小笠原表示。中國一直把賴清德形容為「台獨派」，相當警戒，未來勢必會密切觀察賴清德在5月的就職演說要傳達怎樣訊息，檯面下也會以各種方式給賴清德施壓。