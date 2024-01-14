王惠美感謝支持侯友宜　溫情喊話：4年後再見

▲縣長王惠美與立委謝衣鳯。（資料圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大選投票結束，彰化立委仍與上屆一樣，4席皆女力，藍營只有謝衣鳯突破重圍連任成功，其餘3席皆為綠營連任，藍營在面對綠陣營大咖不斷的攻勢下，總統賴蕭組合得票數僅僅只有5%微幅領先藍及白，再加上吳音寧失利，縣長王惠美po文表示，要感謝彰化所有支持侯友宜的鄉親，我們會更努力，相約4年後見。

縣長王惠表示，今天偉大的台灣人民做出選擇，她在此恭喜新當選的賴清德總統、蕭美琴副總統，期望台灣未來在賴總統的帶領之下，兩岸關係可以打破僵局，經濟發展可以更上一層樓！

▲縣長王惠美感謝鄉親支持侯友宜。（圖／翻攝自王惠美臉書）

王惠美說，她也希望賴總統看到那麼多彰化鄉親支持您，不要辜負支持者的期待，未來您能大力支持彰化的各項建設。更要感謝彰化所有支持侯友宜的鄉親，讓我們知道我們還要更好，才能符合更多民眾的期待，我們會更努力！我們相約4年後見。

民進黨彰化縣黨部今天晚上對於開票情形，表示彰化縣總統得票數僅5℅微幅領先其他兩組候選人，以及彰化縣第三選區農民代言人吳音寧未能當選立委，團隊會深切反省，持續努力，讓鄉親肯定信賴彰化，感謝縣民投票支持。