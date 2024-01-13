新竹立委／柯P親妹敗了！柯美蘭「感到遺憾」嘆：政治人物依舊

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

今（13日）2024總統大選、立法委員選舉投票日，稍早柯文哲的胞妹、新竹市立委候選人柯美蘭發表感言，表示自己針對選舉結果一直都很淡定，是以平常心看待，但仍有些遺憾。

▲柯文哲胞妹柯美蘭坦言敗選覺得遺憾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹市立法委員選舉本屆共有7名候選人，分別為1號制度救世島趙福龍、2號司法改革黨楊清華、3號無黨籍柯美蘭、4號無黨籍王榮德、5號民進黨林志潔、6號時代力量邱顯智、7號國民黨鄭正鈐。

柯美蘭表示，12日在凱達格蘭大道這麼多的年輕人，再加上這104天以來她到處跟別人談話，「我真的覺得這個社會有很多不夠的地方，或者是國家很多的政策不夠完善，需要被改革、被修訂。」

柯美蘭認為，「這個國家進步太慢了，很多人很辛苦，所以需要政治人物多努力、多用功，要加速政策的更改，因為這才是國家的希望，所以我會覺得沒有勝選這件事情讓我感到遺憾，因為我會覺得這些政治人物依舊，不曉得什麼時候才能夠變得更好，所以這就是我遺憾的地方。」

柯美蘭同時感謝外界對她的幫忙，這104天以來有很多人陪她一起走過、一起努力，這種感覺非常溫馨，「讓我成長很大很多，因為政治這條路跟醫療系統真的是差距蠻大的，但是我學習很多，我看到很多，在跟我過去在醫院所看到的廣度或深度完全不同，所以這種感覺是大開眼界。」