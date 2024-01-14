賴清德當選總統　陸外交部：只有「一個中國」事實不會改變

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

民進黨賴清德拿下總統大位。對此，大陸外交部回應稱，「無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變。」

大陸外交部13日深夜針對台灣大選做出回應，先是指出國台辦已就選舉結果發表評論，接著強調，台灣問題是中國的內政。

大陸外交部稱，無論台灣局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對「台獨」分裂、反對「兩個中國」和「一中一台」的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變。

大陸外交部指出，一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針，「我們相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對「台獨」分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。」

另外，大陸國台辦發言人陳斌華13日晚間則指出，這次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣內部主流民意。

陳斌華表示，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

台灣13日舉行正副總統及立法委員選舉。根據中央選舉委員會資料，現任副總統賴清德以逾40%得票率當選總統。民進黨總統大選3連勝，打破1996年台灣實施總統直選以來沒有政黨能連贏超過2次的「8年魔咒」。