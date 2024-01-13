「明早7點半準時上班」　柯文哲：打起精神！立院有8席立委要交接

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選開票結果大致底定，民眾黨總統候選人柯文哲的票數墊底，今（13）日晚間快八點宣布敗選。柯文哲表示，即使敗選，立法院還有8席立委，馬上就要面臨新任立委交接，所以明天雖然是星期天，他們還是會在7點半準時上班。同時，他也喊話支持者，今天晚上可以沮喪，但明天起床後記得打起精神，繼續為未來努力，相信下個四年一定會贏得更多認同，團結更多力量，下次一定可以執政，一定可以贏回這個國家。

▲民眾黨總統大選開票現場，候選人柯文哲宣布敗選並發表談話。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲致詞時表示，即使敗選他也要請大家不要放棄，因為他不會放棄，台灣民眾黨也不會放棄，會繼續當人民的靠山、台灣的良心。同時，他也承諾，民眾黨不會辜負大家的期望，而會堅持信念、守護國家的未來。

柯文哲指出，這個晚上大家都很難過，但他們沒有太多難過的時間，因為國家會繼續往前，所以他們也要繼續往前，不會因為挫折就放棄，只要繼續熱愛台灣，只要大家還堅持，他們也就沒有放棄的理由。

柯文哲提及，本來他問民眾黨競選總幹事黃珊珊「明天要不要放假？」結果黃珊珊回他，「立法院還有8席立委，馬上就要面臨新任立委交接；因此，雖然明天是星期天，但還是會在7點半準時上班。」

柯文哲強調，今天晚上可以沮喪，但明天起床後記得打起精神，繼續為未來努力，只要繼續努力下去，相信下個四年一定會贏得更多認同，團結更多力量，下次一定可以執政，一定可以贏回這個國家。