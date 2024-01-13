劉櫂豪「脫黨」挑戰立委4連霸失利　綠營分裂兩敗俱傷

記者游郁香／綜合報導

台東政治版圖一向「藍大於綠」，但從2010年立委補選到2020年第10屆立委選舉，都由民進黨拿下，此次因兩名實力相當的綠營候選人劉櫂豪、賴坤成一起投入選戰，瓜分泛綠選票，讓新人黃建賓替國民黨奪回睽違12年的台東立委席次，部分綠營支持者到劉櫂豪官方社群媒體上責怪，「害民進黨少一席。」

歷年總統大選和縣長選舉，國民黨在台東縣的得票率皆壓倒性勝過民進黨，國民黨「馬蕭配」2008年總統大選更得到73.2%的得票率，就連上屆總統大選，民進黨蔡英文、賴清德在全台22縣市狂拿16個區域，全國得票率高達57.13%，他們在台東的得票率也只有38.12%。

▲劉櫂豪、賴坤成、黃建賓、許瑞貴（由左至右）。（合成圖／翻攝自候選人臉書）

不過區域立委選舉這10多年有很大的變化，從賴坤成2010年立委補選險勝國民黨鄺麗貞，再到劉櫂豪2012至2020年完成3連霸，還在2016年「藍綠對決」之下得到高達64.18%的得票率，民進黨在台東區域立委已稱霸十幾年，本屆卻因「分裂」而失去席次。

劉櫂豪此次黨內初選失利，選擇脫黨參選力拚4連霸，與曾任2屆台東市長的賴坤成瓜分泛綠選票，同是法律人，學經歷又相當的兩人，上演多年政壇恩怨正面對決，最終兩敗俱傷。在黃建賓自行宣布當選後，有部分綠營支持者很不開心，到劉櫂豪官方社群媒體上留言質疑，「為何初選輸了硬要選？」「真的是保送國民黨……」「最討厭脫黨參選……害民進黨少一席。」