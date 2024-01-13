新北第7選區「葉元之300票微幅領先」羅致政！鄉民：全台差距最小

▲兩人票數緊咬。（圖／翻攝自葉元之FB、記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選與立法委員選舉持續開票中，新北市第七選區（板橋東區）由民進黨候選人羅致政對上國民黨候選人葉元之，就有網友發現，兩人的票數一度差距不到100票，競爭超激烈，目前由葉元之微幅領先300票，對此，網友們看了也很緊張，「這要吵驗票了吧」。

根據中選會統計，截至晚間7點30分，葉元之得票數5萬4288票，得票率45.62%，羅致政得票數5萬3951票，得票率45.33%，兩人差距337票。最終選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。

網友在PTT發文，「新北那個只差30票欸...」，開票至今，不少選區已經有候選人宣布當選，但新北市第七選區仍然戰況激烈，葉元之的票數與羅致政票數緊咬，「全台灣差距最小的就這邊了吧？」

貼文底下，網友紛紛表示，「還沒開完啦」、「只好比功夫了」、「還有機會，幫元之集氣」、「羅致政那個外流的加太多分了」、「摩鐵羅玩得那麼high，票還這麼多」、「真精采」。

羅致政在力拚三連霸的過程中被捲入不雅片風波，但其在選舉公報中提出政見，包括推動長照3.0、建構多元平權社會、持續推動蔡英文政府六大核心戰略產業，同時在地方推動將板橋建設為全國行人友善示範區、增建埔墘公園與溪洲公園地下停車場，並持續改善在地教育環境，包括改善老舊校舍。

至於國民黨籍的葉元之則先後於2018、2022年當選新北市第四選舉區與第五選舉區的市議員。本屆立委選舉，上一屆代表國民黨競選的柯志恩被列入本屆不分區，因此由葉元之競選本屆新北市第七選區現任立委。

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