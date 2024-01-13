高雄「八仙過海」綠營8席立委全上　陳其邁：要成為世界的高雄！

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

2024總統暨立委大選今（13）日正式落幕，高雄8席區域立委，民進黨在高雄競選總部主委陳其邁的帶領下，成功「八仙過海」8席全上，晚間所有立委當選人也全部集合在賴蕭高雄競選總部現場。陳其邁率領立委們感謝市民朋友的支持，強調後續會更謙虛努力、傾聽民意，讓高雄成為世界的高雄。

▲民進黨高雄八席立委全上。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市這次8席區域立委選戰出現「藍綠激戰」局勢，高雄市8席區域立委席次自2016年起，都由民進黨大獲全勝「八仙過海」，在這次2024年立委選戰中，6位立委候選人包含邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆力拚競選連任，其他2席則是由李柏毅、黃捷挑戰議員轉戰立委，被視為這次的關鍵選區。

民進黨在高雄競選總部主委陳其邁的帶領下，一起團結拚勝選，最終成功八席全上。陳其邁晚間現身賴蕭高雄競選總部，率領當選的立委們答謝時，全場支持者也爆歡呼。

陳其邁首先感謝大家的努力，感謝台灣人民，共同用選票讓台灣的民主進程往前走，共同寫下歷史一頁。他先感謝蔡英文總統的帶領，讓台灣成為世界的台灣，也恭喜賴清德總統、蕭美琴副總統，接下來4年面對複雜國際兩岸局勢，相信面對的挑戰不會更少只會更多，代表賴總統責任更艱鉅。

陳其邁並感謝市民朋友，共同支持讓民進黨八席立委全部當選，他跟當選的民進黨立委們會更謙虛努力，傾聽民意，持續推動高雄成為世界的高雄。