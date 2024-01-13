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白營操作「棄侯保柯」？　胡采蘋：冤大頭！侯友宜被操作還是領先

▲▼侯友宜、柯文哲、賴清德。（合成圖／翻攝直播畫面、記者林敬旻、李毓康攝）

▲侯友宜、柯文哲、賴清德。（合成圖／翻攝直播畫面、記者林敬旻、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選如火如荼開票中，財經網美胡采蘋今日在臉書發文表示，昨天晚上很多藍營群組看到白營的凱道造勢以後，一堆「棄侯保柯」的人就跑出來，認為投給國民黨總統候選人侯友宜必輸，結果票開出來，侯友宜真的就是冤大頭，藍營真的比較老實，被操作了這麼多還是領先，只是領先幅度嚴重縮水。

胡采蘋透露，選戰「三腳督」最有趣的地方，就是大家都很擔心另外兩個陣營被騙，導致互相棄保。白營策略就是民調封關後，一直宣稱柯文哲支持度已經超過侯友宜來操作棄保。她說，先前她曾拿到好幾組假民調，都是白營領先，只輸綠營20萬票，而侯遙遙落後。

胡采蘋指出，昨天晚上很多藍營群組看到白營的凱道造勢以後，一堆「棄侯保柯」的人就跑出來，認為投侯友宜必輸，結果票開出來，侯友宜真的就是冤大頭，藍營真的比較老實，被操作了這麼多還是領先，只是領先幅度嚴重縮水。

「歡迎來到爾虞我詐的世界，這些事情我們早就經歷過了。」胡采蘋強調，唯有堅定主見、完全不受耳語影響、不棄保的堅定心中信念，選擇自己真正相信的，不去參與算計的遊戲，那才能真正得到自己想要的，不想被玩，就不要跟人玩。

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