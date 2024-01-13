開票落後「有機會後來居上」？　PTT點名這1人：當年逆轉勝

▲2024總統大選開票了。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

2024總統立委大選開票，目前由民進黨總統候選人賴清德領先，國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲緊追在後。一名網友看到開票結果，嘆道目前支持的人落後，好奇有超車的機會嗎？多數人都認為不樂觀，直指「結果已經很明顯了」，但也有人有不同看法。

原PO在PTT發文表示，現在支持的人和其他對手比起來比較落後，看到結果讓他很沮喪，希望最後結果能出現反轉，因此好奇想問，「歷史上有發生過一開始落後，之後超車的案例嗎？」雖然他沒有透露自己關注的是何事，但應該就是目前正在開票的2024大選結果。

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文章曝光後，網友紛紛搖頭表示「不可能」、「讓我跟你說白掰」、「重點還是在台北落後，蠻意外」、「沒有，結果已經很明顯了」、「不要再說惹」、「大概只有前幾萬票會有」、「現在都2024了，現場監票報票超快」、「雙北沒贏要怎麼贏」、「差距沒那麼大過啦」、「台北還落後，沒救了」、「台北開太難看了」、「賴本來就超級穩」、「沒有，大局定了」。

▲前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



不過也有人認為話不能說死，並點出前總統陳水扁先前選戰也曾趨於劣勢，但最後仍當選總統的情況，「阿扁第一次就是逆轉勝」、「阿扁，後來超車」、「阿扁那一次阿」、「印象2000年的阿扁好像是後來居上」、「2004阿扁」。

＊正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。