賴品妤自行宣布敗選　哽咽道歉：是我不夠努力

▲民進黨立委候選人賴品妤宣布敗選。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北第12選區立委藍綠激戰，民進黨候選人賴品妤於晚間7:35現身汐止競總，宣布敗選，談話時語帶哽咽、沙啞，「首先在這裡跟大家致歉，是我不夠努力，沒有成功贏得這場選戰，也祝福對手廖先翔，進入立法院後能好好地為鄉親做建設。」

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新北第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區），大約有25萬人，其中光汐止就占了約20萬人，也因此成為雙方佈局焦點，也是藍綠激戰區。

今（13日）晚間7:30，賴品妤抵達汐止大同路二段競總，宣布敗選，談話時語帶哽咽，「首先在這裡跟大家致歉，是我不夠努力，沒有成功贏得這場選戰，也祝福對手廖先翔，進入立法院後能好好地為鄉親做建設。」

而國民黨廖先翔表示：「謝謝每一份得來不易的支持，這次選戰非常艱辛，也得到全國高度矚目，這一次的選民在我們選區做出了改變的選擇，我也不會愧對選民給我的期待。」

廖先翔說：「我想今天開票之後、明天開始，我就要開始努力兌現，每一位選民在這一次投票給我的期待，明天就開始為4年後的選舉開始做努力。」





▲廖先翔今日早上10點完成投票。（圖／記者項瀚攝）

事實上，過去該選區被視為「藍大於綠」結構，第7、8屆由國民黨李慶華連任，到了第9屆時任時代力量黃國昌憑太陽花學運熱度，成功擊敗李慶華。

第10屆、也就是2020年黃國昌轉戰時代力量不分區，改推派子弟兵賴嘉倫參選，民進黨則派出賴品妤，最終以45.36%得票率，險勝國民黨李永萍的43.87%。

2024年、第11屆民進黨候選人賴品妤、國民黨候選人廖先翔相當具有話題性，不斷躍上媒體版面，兩位都屬政二代，但也都面對「負面聲量」。

選舉期間，廖先翔父親廖正良過去案件被翻出，也被爆出家族汐止豪宅違建，甚至被對手指控侵佔國有地、經營非法停車場、論文涉詐、欺疑似賄選等等。而賴品妤父親賴勁麟身陷雲豹風暴，使賴品妤被冠上「雲豹小公主」，此外賴品妤與記者發生「擦撞」，也曾被質疑是假摔。