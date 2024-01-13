不斷更新／陳玉珍持續擴大領先優勢　自行宣布當選

▲金門縣立委選戰3位候選人1號洪和成（左）2號陳玉珍（中）3號尚文凱（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

2024立委選舉於今（13）日下午4時準時開票，離島選情緊張，金門縣立委選戰3搶1，無黨籍洪和成為1號、國民黨籍陳玉珍為2號、民眾黨籍尚文凱為3號。《ETtoday新聞雲》將以不斷更新提供讀者最即時的得票數資訊。

17：16 陳玉珍2萬6222票，尚文凱1萬1897票。

16：55 陳玉珍3110票，尚文凱1302票。

16：48 陳玉珍278票，尚文凱136票。

1號無黨籍參選人洪和成點名要拉下陳玉珍，力拼「金門換人做做看」，2號國民黨現任立委陳玉珍尋求「3連霸」，3號民眾黨參選人尚文凱憑藉民眾黨主席柯文哲在地方的聲量，以及縣長陳福海的支持應戰，離島前線的選戰正式邁向白熱化。

縣選委會的金門縣選舉人數統計資料顯示，全縣總共開設有95個投開票所，其中總統副總統選舉公告有12萬6422人、不分區立委選舉12萬6550人、區域立委選舉12萬4669人、平地原住民立委選舉582人、山地原住民立委選舉470人，5種選舉票包含預備票共計38萬2644張。

正確選舉票數，以中央選舉委員會公告為準。