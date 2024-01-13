李問2度挑戰連江立委敗選　祝福陳雪生「民進黨已站穩腳步」

▲李問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

第11屆連江縣立法委員選舉已經出爐，國民黨現任立委陳雪生今（13）日傍晚自行宣布當選。二度挑戰失敗的民進黨候選人李問發表敗選感言稱，恭喜陳雪生委員連任，自己會善盡作為地方反對黨的職責，讓馬祖的民主政治更加成熟，邁向穩定的政黨政治。

李問表示，選舉是一時的，祝福陳雪生在國會中有好的表現，為馬祖全民謀福利，不辜負選民的託付與期待。

李問指出，此次選舉中獲得1382票，在投票率約59%情況下，拿到將近四分之一馬祖鄉親的支持，相比4年前獲得翻倍的成長，「這不僅是對我的支持，也是對我們民進黨馬祖團隊的肯定。這顯示民進黨團隊在馬祖，已經站穩腳步，已經建立基本盤。」

李問表示，此次選舉結果更顯示，許多民眾希望在馬祖有反對黨的力量，強而有力的監督制衡，為民眾把關權益；接下來會善盡作為地方反對黨的職責，讓馬祖的民主政治更加成熟，邁向穩定的政黨政治。

▲▼ 陳雪生慶祝當選 。（圖／林名揚翻攝）

此次4連霸成功的陳雪生，稍早在競選總部放鞭炮慶祝。連江縣縣長王忠銘到場祝賀稱，感謝鄉親對陳雪生的支持，媽祖未來的建設還是要靠中央，需要陳雪生繼續幫媽祖爭取更多的建設。

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