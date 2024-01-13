投票日清晨5.8℃　13縣市低溫特報！下週強冷空氣來襲

▲今天日2024大選投票日。（圖／記者施怡妏攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天是投票日，清晨強「輻射冷卻」作用，最低溫出現在新竹(峨眉鄉)5.8度，氣象署針對全台13縣市發佈低溫特報。白天陽光露臉北舒適、南微熱。下週一(15日)傍晚起至週二(16日)東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨；下週六起有一波「強」冷空氣南下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，投票(13)日各地晴朗穩定，花東偶有零星飄雨的機率；白天北舒適、南微熱，早晚因強「輻射冷卻」作用，仍明顯偏冷。今日各地區氣溫：北部7至25度，中部9至27度，南部8至28度，東部11至26度。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象署）



氣象署04:22針對全台13縣市發佈低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

明(14)日各地為晴朗穩定的天氣，白天舒適微熱，早晚微冷。下週一(15日)傍晚起至週二(16日)東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其他地區影響小；下週二白天氣溫略降、北台轉涼。下週三(17日)東北季風減弱，各地轉晴朗穩定，氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週四、五(18、19日)各地晴朗穩定，白天北舒適南微熱、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。

下週六起有一波「強」冷空氣南下，會是什麼等級？因在模擬的末期，各國模式大幅調整中，應持續觀察，莫急下定論。

▼今(13日)晨4：20真實色雲圖顯示，各地晴朗無雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，東側海面有零星回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）