明晨還有低溫「探11度」！鄭明典：投票日適合外出　下周一再變天

▲明天投票日清晨受輻射冷卻影響，還有一波低溫。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團今(12日)減弱，各地天氣穩定，冷空氣餘威影響早晚持續寒冷，明天投票日，清晨低溫下探11度，明天僅東半部有水氣，有零星短暫雨，西半部晴到多雲，前氣象局長鄭明典表示，投票日適合外出。天氣風險公司則提醒，下周一天氣將再出現變化，新一波東北季風增強，北東轉局部陰雨天氣。

前氣象局長鄭明典表示，根據明天定量降水預報，選舉日東半部有些水氣，但量值並不大，所以選舉日天氣大致適合或至少不影響外出。

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中央氣象署表示，周六選舉日(13日)天氣穩定，輻射冷卻影響清晨冷，清晨低溫約11至15度，早起投票可加件外套保暖；北部、東半部高溫約21至23度，中南部23至26度，日夜溫差仍大，明天天氣穩定，僅東半部零星雨。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，這波強烈冷氣團今天就會開始減弱，但冷空氣餘威仍在，配合輻射冷卻影響，昨晚到今晨各地還是有明顯低溫，且更勝昨日，除屏東縣以外，全台各縣市平地低溫普遍都降到10度左右或以下，最低溫出現在新竹峨眉、苗栗三灣及頭屋，只有6.7度，台北測站最低仍達到12.4度，再次達到強烈冷氣團標準。

歐宗學表示，今天天氣跟昨天相似，普遍仍是晴到多雲天氣，白天會明顯回溫、高溫會比昨天再更高一點，但入夜後會再明顯降溫，雖然低溫程度及範圍會緩和且縮小許多，但各地日夜溫差都會相當大。

▲投票日天氣趨勢。（圖／中央氣象署）

明天就是總統和立委選舉投票日，歐宗學指出，周末兩天天氣仍大致穩定，除東半部處在偏東至東南風的迎風面地區，有局部較多雲量及零星短暫雨機會，西半部普遍仍是晴到多雲，不過早晚氣溫依然偏低，可能有局部低雲霧影響能見度。

下周一會再次有天氣變化，歐宗學表示，隨著新一波東北季風增強，桃園以北、東半部會轉為局部陰雨天氣，新竹以南大致仍是晴到多雲天氣，氣溫變化主要是北部白天高溫會下降轉涼，低溫大致不變。下周二東北季風影響，大台北東側、東半部地區維持相似天氣，到下周三東北季風減弱，水氣開始減少，東半部轉多雲短暫雨，西半部仍是晴到多雲穩定天氣。