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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德刷新三度執政歷史紀錄　「國會未過半」現隱憂

▲▼ 蔡英文、賴清德、蕭美琴、余天出席「新北市土城選前造勢晚會」。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德贏得總統選舉，為台灣民主史奠定「延續第三度執政」的里程碑。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在總統大選中獲勝，刷新台灣民主化以來，延續第三度執政的歷史紀錄，開票過程中，「侯康配」、「柯瑩配」一路拉鋸，「賴蕭配」則持續維持小幅度領先，最終拿下4成選票，然而，本屆民進黨立委選舉失利，多名現任立委中箭落馬，國會席次未過半，已為未來4年執政之路埋下隱憂。

回顧過去1年多競選過程，賴清德作為最早確定投入選戰的候選人，始終居於領先地位，8月份與當時第二名的國民黨總統候選人侯友宜支持度差距高達20個百分點，這個起跑優勢也維持到終點，雖然在11月底藍白兩組候選人底定後，國民黨基本盤回歸，雙方甚至一度拉近至誤差範圍，但今天晚間開票過程，賴清德依舊一路維持領先，且拿下超過4成選票。

對賴陣營來說，這個選舉結果可說是「意料之中」，一名與聞機要的輔選要角選前即預判「50萬票」這個關鍵數字，將之視為必須突破的天花板，希望盡可能拉開與第二名的差距。今晚選舉結果揭曉，綠營達成此目標，但國會未過半，使得賴清德恐怕難以享受勝選的「蜜月期」，究其原因，除了今年總統選局三腳督，執政包袱沈重導致社會瀰漫「討厭民進黨」氛圍，整體選情偏冷導致投票率低等外在因素，賴清德面對萬里老宅等爭議事件的處理態度、民進黨內勃谿不合，恐怕也是肇因之一。

民進黨經歷2022年地方選舉大敗後，賴清德通過同額競選接掌黨魁，隨後厲行黨務革新，作風鐵血震撼黨內，例如通過史無前例的「排黑條款」，使英系中常委黃承國無法繼續爭取連任，英系立委蔡易餘之父、前立委蔡啟芳也被排除，不僅如此，立委提名過程爭議頻傳，最終賴清德籌組的「民主大聯盟」累計高達7人退選，更多次陷入派系傾軋窘境。

一名黨政高層曾形容，賴清德就是一位個性嚴肅、擇善固執的「昭和男」。他素來以剛正不阿著稱，有時過於堅持己見，不只一位黨務主管及中執委都曾描述類似的場景：比起「接受眾人建議」，賴清德更習慣在內部會議「嘗試說服大家」，他無疑是一位強勢黨主席，事必躬親外，也習慣單線領導，這種性格使他在面對派系治理這門功課時，難免失去「折衝」的彈性，造成各方勢力難以心無罣礙地為他抬轎，加上在選戰末期，地方動員、整合旗下組織的主動性不如預期，均使地方輔選幕僚備感壓力。

不過，從選舉結果觀之，儘管國會席次表現不盡如人意，賴清德依舊在三腳督局面下衝破4成天花板，贏得了這場總統選舉，為台灣民主選舉史奠定「延續第三度執政」里程碑，除此之外，選舉結果也進一步驗證，至少有4成台灣民眾認同繼續延續蔡英文政府「世界的台灣」的國家方向，同時肯定賴清德「民主力量要團結」、「國家朝野要團結」、「民主陣營要團結」3大主張。

賴清德今晚發表勝選感言時說，這場勝利，有3個重大的意義：第一個意義，告訴全世界，在民主和威權之間，中華民國台灣選擇站在民主這一邊；第二個意義，台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」；第三個意義，在3組候選人中，「賴蕭配」得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

總體而言，在藍白兩黨均無法成功催動棄保狀況下，賴清德號召「選對的人，走對的路」、讓「世界的台灣」贏得全球民主第一場勝利等訴求，成功鞏固綠營基本盤。他除了是唯一一位從去年9月就有系統地公布國政藍圖的候選人，選前8度環台造勢、凝聚支持者向心力也展現驚人的毅力，「鐵人」稱號當之無愧。

另一方面，賴清德選戰末期延攬駐美代表蕭美琴擔任副手，透過舉辦社群之夜、跟進網友喊出「美德贏台灣」等訴求，加上總統蔡英文賣力催票吸引「英粉」回流，搭配民進黨不分區立委候選人王義川、正國會市議員卓冠廷、政治評論員李正皓發起「搶救王義川大兵」行動，召喚鐵桿支持者出門投票，綠營至少已達成「總統勝選」目標，如願守住民進黨本土政權，即將開啟極具歷史意義的「賴清德時代」。

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