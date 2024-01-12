日本福岡縣旅行業協會來桃園交流　聽說「佐賀縣也想來…」

▲日本福岡縣旅行業協會來桃園交流。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長12日於迎接日本福岡縣旅行業協會，率團來桃園踩線表示，桃園與福岡在觀光旅遊方面有許多相似的地方，兩市皆是重要的機場城市，作為旅行的起點及終點都非常適合；而去年底該局邀請多位名人評鑑出桃園100碗，發掘桃園在地美食，今年將發行日文旅遊書籍，期吸引更多日客來桃園觀光。

周柏吟局長說，半年前，市府與桃園旅館公會於前往福岡與福岡縣旅行業協會簽訂三方觀光合作備忘錄MOU，當時真武祐一理事長承諾會帶業者組團回訪桃園，而這也是雙方交流後日方首次回訪，深化臺日友好情誼也促進觀光交流。

周柏吟指出，觀旅局將打造桃園為「等待探索的臺灣觀光秘境」。桃園除了多年來遠近馳名的景點：中壢夜市、大溪老街、慈湖及角板山外，最新開幕的景點還有Xpark水族館、橫山書法公園、拉拉山國家森林遊樂區……等，從都市到outdoor都很精彩。另外，桃園還有各式精采的活動包括1月的角板山梅花季、2月桃園燈會、4月龍岡米干節……等，同時桃園也有著多元的人文文化，閩南、客家、雲南、滇緬、原民……等族群在桃園生根，也為桃園帶來豐富多元的魅力。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進表示，此次日方一行短暫的三天之旅，希望對桃園有美好的回憶。福岡縣旅行業協會會長真武祐一接著表示，聽說佐賀縣也想來桃園交流，希望未來跟桃園能有更多的觀光交流合作。

周柏吟局長表示，桃園的住宿能量豐沛，轄內有211合法旅館，且費用比鄰近的臺北便宜，只要搭乘機捷40分鐘就可以抵達臺北遊玩，相當推薦旅客安排留宿桃園，體驗桃園半天一天不嫌少，3日5日也玩不完，歡迎來桃園探索臺灣的觀光秘境！