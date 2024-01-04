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2024第一場！象限儀座流星雨　桃園觀旅局邀你線上追星

▲2024首場「象限儀座流星雨」

▲2024首場「象限儀座流星雨」，桃園觀旅局邀你線上追星。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年第一場流星雨「象限儀座流星雨」在今(4)日晚間迎來極大期，預估會在今晚7點左右達到極大期，一直到00:30月亮升空之前，都屬於很好的觀星時間點。桃園市政府觀光旅遊去年12月14日推出角板山思親亭設置即時影像，成功捕捉到雙子座流星雨，讓不少天文迷不用出門在家就欣賞到感動的一瞬間，也期待著持續用即時影像「在家追星」。

市府觀旅局長周柏吟表示，為了讓更多民眾可以看到桃園特色與美景，目前桃園市觀光導覽網上線即時影像共15支，其中甫於去年11月19日上線的機場即時影像瀏覽量已破200萬人次，滿足全台飛機迷的線上追飛機樂趣，帶動桃園觀光特色話題。

▲2024首場「象限儀座流星雨」

延續此熱度，桃園再度以所擁有北臺灣最美無光害的北橫群山，是追星族觀星的好區處，進而提供角板山思親亭、小烏來寰宇平台、拉拉山遊客中心、三龜戲水觀景平台等值得觀賞夜間星辰鏡頭給追星族們，尤其為了捕捉到流星雨的華麗轉身，桃市府更是特別調整鏡頭面對星空、進行星空模式、高反差、強光抑制等設定，希望能夠陪伴大家一起來守候流星雨的華麗轉身。

周柏吟局長進一步表示，為了方便民眾線上追星，在今日下午五點桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel頻道會開啟流星雨直播連結，邀請天文迷一起進入直播間守候，有任何最新流星雨相關訊息也會發布在聊天室中，正因流星出現的時間和位置不固定也無法預測，雖然在無光害且視野遼闊的郊區，都很有機會用肉眼觀賞，但現在線上就可以讓大家一起追星許下新年新希望，相傳看到流星的瞬間許下願望，願望將得以實現，就讓我們一起等待這難得的一瞬間、許下幸福！

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