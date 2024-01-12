蔡英文喊「明天世界關鍵字是台灣」　選完團結彼此「大家都是台灣人」

▲112民進黨選前之夜，總統蔡英文致詞 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（12日）晚間分南北兩場造勢，在板橋第二運動場活動中，總統蔡英文致詞時表示，明天全世界關鍵字一定是台灣，時間可以證明，12年前的總統大選，對手的路徑沒有為台灣帶來黃金10年；而蔡政府公平正義，面向世界的路徑才是對的路，台灣沒有時間走錯路也不能走回頭路。她也喊話，選舉的政黨競爭是台灣的常態，但選完後一定要團結彼此，明天過後大家還是彼此的朋友跟家人、都是台灣人。

蔡英文表示，明天全世界關鍵字一定是台灣，讓全世界看到，台灣要走對的路、每次回到新北，大家的熱情都讓我非常感動，蔡英文參選起點就在這裡，2010年市長選舉、2012、2016、2020三次總統大選，新北市始終給蔡英文最大支持，我們曾經挫折也曾經感動，兩次面對挫折的晚上，都跟大家說：繼續挑戰，總有一天會成功；可以悲傷但不能放棄，謝謝大家繼續挑戰，2016年終於從改革的第一哩路出發，在民主路上穩健前進。

蔡英文指出，時間可以證明，12年前的總統大選，對手的路徑沒有為台灣帶來黃金10年；時間也證明，蔡政府公平正義，面向世界的路徑才是對的路，這8年推動國防改革、展現自我防衛決心也信守承諾維持現狀，讓世界信賴台灣、守護台灣，推動年金改革、加薪減稅、擴大長照幼托服務、推動居住正義、完成婚姻平權、產業升級、能源轉型、股市翻倍成長，更擺脫過去依賴中國市場的困境，讓高科技產業成為國際供應鏈不可或缺的關鍵。

蔡英文指出，這條對的路要繼續走，台灣沒有時間走錯路也不能走回頭路，大家常常看到我一個鄉鎮一個鄉鎮去，很多人問我「總統不選了為何這麼拼？」但正因為我是總統，必須在這時刻告訴大家，團結國家是每個人的責任，跟沒有支持蔡英文的朋友說：蔡英文執政支持台灣每一個人。

蔡英文表示，就像民進黨從未執政的苗栗，我們一起解決財政破產難題，過去7年苗栗債務沒有增加、還有能力還債，要謝謝蘇貞昌，選舉的政黨競爭是台灣的常態，但選完後一定要團結彼此，明天過後大家還是彼此的朋友跟家人、都是台灣人。

蔡英文也年輕朋友喊話，她表示，或許你們覺得蔡英文做得不夠快不夠多，身為總統、自己比任何人都希望國家進步更快更好，但這是辛苦的，就像婚姻平權，時而前進兩步有時又倒退一步，但民主國家不是要1個人跨出1百步，而是要所有人一起往前踏一步，方向正確、穩健前進，讓婚姻平權這條漫漫長路終於走到終點。