又是帶彈簧刀到校！台南國中生「劃開同學手臂10cm」：只是想試試

▲台南某國中驚傳有學生帶彈簧刀劃傷同學事件。（圖／受害學生母親提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北市日前才發生國三生持刀割頸命案，引起全台憤恨，不料近日又有一名母親揭露，自己的兒子在學校遭別班同學，持「彈簧刀」劃出一道長達10公分的傷口，兒子事後怕到不敢去上課，連睡覺也做惡夢，令她相當痛心，強調「這件事情我真的無法這樣子就算了！」堅持提告。

一名媽媽12日發文揭露，她的兒子就讀台南市某國中，9日當天她突然接到學校保健室電話，稱兒子受傷了，手臂出現大約10公分左右的傷口，起初兒子僅表示「被樹枝刮傷」，但隔天兒子去上課時，經班導師不斷詢問，才得知有別班同學私自帶「彈簧刀」到學校，並將她兒子給割傷。

媽媽指出，事發當時兒子和該同學坐在學校生態池旁聊天，該同學突然從口袋拿出一個東西，兒子才剛問「那是什麼？」對方就拉子兒子的手割下去，事後還稱「只是想試試看」，讓她不可置信「我真的無法想像這所謂的想試試看，未來又會發生多可怕的事件？」

媽媽表示，兒子事後被縫了好幾針，也因為此事怕到不敢去上課，連睡覺也做惡夢，然而她到警局報案後，該校校長卻忙著處理另一件恐嚇取財事件，對於兒子遭割手的案件絲毫不關心，讓她忍無可忍，堅持提告。

這名媽媽接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，事件發生後，班導師積極介入處理，因此她並非針對學校，而今天兒子萬幸是只傷到手，若傷及動脈或者是其他部分後果恐不堪設想，希望社會正視這種問題，並還給兒子一個公道。