《米其林指南》一月新公布　台南2家牛肉湯美味新入選

▲必比登推介店家今年度新入選，台南中西區的添厚及學甲區的順德牛肉湯雙雙上榜，足見台南美食備受肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》納入台南進行評鑑進入第3年，繼2023年公布的36間必比登推介店家及20間入選餐廳，1月首度公布今年度新入選，台南中西區的添厚及學甲區的順德牛肉湯雙雙上榜，足見台南美食備受肯定，市府與業者們將持續努力，爭取更多店家上榜！

市長黃偉哲表示，在米其林指南年度的發布會之前，評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。2024年1月份台南共有2家店家新入選，都是不容錯過的巷弄美味。正逢台南400，從台灣燈會、台灣設計展到臺南400的系列活動，精彩不間斷，歡迎國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步，吃遍台南！

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觀光旅遊局林國華局長表示，今年度1月份的2家新入選店家，「添厚」以虔誠的媽祖信仰連結店名及店內裝潢，店內提供精緻細膩的台式家常菜，米其林評審員推薦賣相樸實卻層次豐富的金銀蛋時蔬、料好實在的魷魚螺肉蒜。「順德牛肉湯」開業近30年，選用每天從屠宰場直送的土產牛肉，由老闆娘現場處理，招牌牛肉湯以牛大骨與牛筋慢火熬煮，味道溫潤鮮美，特別推薦與熱炒牛肉料理及肉燥飯搭配享用，一早吃飽精神滿滿！

觀旅局表示，農曆年即將到來，台南旅遊將邁向下一個高峰，飽受好評的月津港燈節即將在1月27日開幕亮燈，春節也接力將在2月初到來，包含鹽水蜂炮、2024台灣燈會及一年一度的國際蘭展，都是非常有口碑且令人期待的，歡迎大家把握利用春節連假時光，繼續一起來台南饗遍美食、歡度假期。