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台南鎮轅境頂土地公廟祈福春聯　13日免費贈送大眾結緣

▲台南市北區鎮轅境頂土地公廟，準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區鎮轅境頂土地公廟，準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接龍年到來，許多民眾會在年節前除舊布新，將書法書寫的春聯貼在家中，透過春聯上充滿祝福的字句帶動過年氣氛，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，也準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日完成投票之後，到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。

▲台南市北區鎮轅境頂土地公廟，準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鎮轅境頂土地公廟主委吳朝銘表示，此次春聯結緣活動由數名虔誠信眾發起，集資1萬5千元善款，其中紙張大小、顏色、構圖，題字等，都向伯公博杯請示獲得三聖杯後才定稿。為讓結緣的信眾，張貼之後能龍年順遂、福氣滿滿，還特別請示伯公在墨汁裡面加上「硃砂」、「爐丹」和「艾草」，放在神尊駕前加持三天，才開始書寫，此祈福春聯不但有手寫的溫度，還有神尊加持過的效力。

▲台南市北區鎮轅境頂土地公廟，準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次推出的獨家設計金龍春聯有兩種款式，一種是小方款，在「福」字做不同的變化；另外一種是長方形款，書寫「八字賀詞」。春聯的色調與市面上的紅色並不相同，特別挑選帶有歷史文化感的紅磚色，來代表一堆一砌、腳踏實地、築夢的底蘊，特別的是，春聯上的金龍是將鎮殿大伯公上方的龍實體化融入；而在各方書法好手幫忙下，數量準備比往年多出三倍，希望讓喜歡的民眾都能拿到。

▲台南市北區鎮轅境頂土地公廟，準備了手寫祈福春聯要贈送給民眾結緣，歡迎民眾13日到廟裡拜拜祈福，同時索取手寫祈福春聯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鎮轅境頂土地公廟提到，在伯公的指示下已開放給「鎮轅境頂土地公廟-官方社群」忠實粉絲索取，本周六13日特別加碼上午8時起開放民眾免費結緣，並有不定時現場揮毫活動，歡迎民眾踴躍前往索取。「鎮轅境頂土地公廟-官方社群」: https://reurl.cc/nr7n66

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