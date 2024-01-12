快訊／愛莉莎莎也來了！低調參加柯文哲凱道造勢　頭戴「小草髮箍」

記者袁茵、陳家祥／台北報導

距離2024總統大選倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間6時30分在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，據了解，柯營找來一群YouTuber到場，盼吸引年輕人上街，主辦單位喊出現場已破20萬人；而日前跟拍柯文哲一日行程，進而影片點閱率破百萬的網紅「愛莉莎莎」，稍早也坐在台下到場相挺。

▲民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，百萬網紅愛莉莎莎低調支持。（圖／記者林敬旻攝）

網紅「愛莉莎莎」日前上傳跟拍柯文哲的一日行程，並稱其粉絲有7成都支持柯文哲，但隨即引來民眾質疑，為何不跟拍其他2名候選人賴清德和侯友宜？而「愛莉莎莎」則說，只要賴侯願意找她拍，她當然願意，只是有但書。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演，晚間7時10將由5名雙北市議員帶頭助講，接著約7時30分找來多位嘉賓、名人上台，據了解，民眾黨找來眾多挺柯YouTuber、網紅聚集，且YouTube訂閱數加起來將高達千萬。

而稍早《東森新媒體ETtoday》也直擊，愛莉莎莎約晚間7時30分左右悄悄抵達柯文哲凱道現場，頭戴著象徵柯文哲粉絲「小草」的「小草髮箍」。