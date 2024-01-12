最後關頭站台新國民岳父許智傑　陳其邁：認真做事的人不會寂寞

▲陳其邁最後關頭站台新國民岳父許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

倒數一天！高雄市長陳其邁12日下午來到高雄人口數最多的鳳山區，替雄中同窗兼好友「國民岳父」許智傑站台。陳其邁稱讚許智傑做事實在、不說大話，平時熱心服務選民，向鳳山區的居民喊話，拜託明天一定要出門投票，支持腳踏實地做事的人「相信認真做事的人不會寂寞！」

陳其邁表示，很遺憾這次鳳山的選舉被抹黑的歪風籠罩，鳳山還有包括捷運黃線、鳳山中城計畫和眷村復興等等重要的建設需要許智傑去把關，高雄建設的腳步不能停下來。

▲▼許智傑的女兒許馨被封為「鳳山陳庭妮」，近來廣受網友討論。（圖／記者賴文萱翻攝）

而近來廣受網友討論，被封為「鳳山陳庭妮」的許智傑女兒許馨，也親自拿起麥克風當起爸爸許智傑的「肉聲」向民眾拜票。

許馨亮麗的外型和陽光的笑容，在車上拿著麥克風奮力替父親拉票，在夕陽餘暉下仍然善發出耀眼的光芒，讓在線上觀看直播的人數一度衝破3千8百人，網友紛紛留言「好可愛！」、「鳳山陳庭妮好漂亮！」

陳其邁除了在戰車上親自拿起麥克風，頻頻向路邊民眾介紹「我是陳其邁，他是我高中同學拜託支持一下！」也不忘和許智傑插科打諢，讓許智傑原本因選情緊繃的臉也放鬆下來。

▲▼陳其邁力挺許智傑，認真做事的人不會寂寞。（圖／記者賴文萱翻攝）

車掃途中陳其邁問了許智傑有沒有什麼專長，許智傑聞言舉起右手，在空中奮力甩動發出劈啪聲，並自豪地向陳其邁表示「這種甩手功和一般的不一樣，很多人不會。」陳其邁則淡定的吐槽「好，會這個也沒有用。」兩人自然的相處也讓人見識到陳其邁和許智傑的好交情。

深耕鳳山超過25年的許智傑，對於鳳山的大街小巷爛熟於胸，沿途除了向陳其邁介紹鳳山美食，對於路邊的支持者也能一一叫出名字打招呼，讓線上網友驚呼「感覺每一戶都認識！」並稱讚他這才是真正的深耕鳳山。