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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

選前最後一天全力固守桃園　朱立倫為立委候選人全力掃街拉票

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第六選區立委候選人邱若華車隊掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第六選區立委候選人邱若華車隊掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

選戰最後一天，國民黨主席朱立倫固守桃園，陪同黨內立委候選人第六選區邱若華、第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉掃街拜票掃街拜票。朱立倫指出，選戰最後關鍵階段，一定要回到桃園幫三席優秀年輕人加油；針對桃園市整體選情保持審慎樂觀，相信只要拚到最後一分鐘、一秒鐘，一定有機會六席「全壘打」。

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第一選區立委候選人牛煦庭車隊掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第一選區立委候選人牛煦庭車隊掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

朱立倫今天上午一早陪同新人第六選區邱若華在八德地區掃街拜票，隨即再轉至龜山地區為第一選區牛煦庭拜票，下午一點半再陪同第二選區的涂權吉徒步掃街拜票。

朱立倫受訪時表示，選戰最後關鍵階段一定要回到桃園，幫三席優秀的年輕人加油，這三席不只是國會過半關鍵，且代表國民黨改革決心，新人需要大家的全力支持，國民黨今天從北到南，包括趙少康在高雄，侯友宜則在台中，他在桃園，都是為最優秀的年輕新生代加油，不但總統要贏，國會更要過半，在最後24小時我們一定會全力以赴。

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第二選區立委候選人涂權吉徒步掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨主席朱立倫今天固守桃園，陪同第二選區立委候選人涂權吉徒步掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於桃園六席立委選情預估，朱立倫認為，國民黨內根據各方資訊評估，桃園六個選區都有領先，目前整體情勢是審慎樂觀，但相對於民進黨會動用各種資源與奧步，譬如司法介選、國防介選、國家機器介選，甚至抹紅、抹黑等各種奧步，最後的關鍵時刻，我們都要非常小心，希望每一票都能夠催出來，最重要的就是集中選票，才能政黨輪替。

朱立倫強調，除現任三位資深立委外，三位年輕戰將都非常有戰鬥力，每一位都非常努力認真，我對三人充滿信心，相信只要拚到最後一分鐘、一秒鐘，明天有機會六席「全壘打」。

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