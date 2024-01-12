搶投票商機！糕餅業者插旗烏日高鐵推買1送1　星級飯店住宿2.2折

▲百年糕餅業者在投票日插旗烏日高鐵，推出買1送1活動搶客。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

明天就是投票日，有糕餅業者明天也剛好是新櫃點開幕，順勢推出活動，在高鐵台中站推出免費試吃並享有9折優惠。另外，鼓勵外地遊子返鄉投票，祭出投票日前113位來店享指定品項「買一送一」超值優惠。而位於海線的星級飯店震大金鬱金香，則推出台中市民限時12日、13日入住，就可以享有2.2折優惠，歡迎異鄉遊子返鄉投票。

台中百年餅舖陳允寶泉宣布正式插旗高鐵台中站，自即日起至1月12日試營運期間，提供免費試吃並享有9折優惠，並於13日正式開幕，另從14日起直至月底，高鐵台中站門市可享有指定商品8折優惠，優惠品項有台中名產「太陽餅」和「香柚檸檬蛋糕」，及新產品「草莓檸檬蛋糕」。

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此外，為慶祝高鐵台中站開幕，陳允寶泉特別宣布，為鼓勵在外遊子返鄉投票，將舉辦高鐵台中門市前113名返鄉旅客指定品項「買一送一」的對話，自由門市（總店）和台中車站門市同慶。

▲震大金鬱金香推台中市民住宿享折扣，要返鄉投票的遊子投票兼度假。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中梧棲震大金鬱金香酒店則表示，2024總統大選倒數，除了關心選情，預估將出現大批返鄉人潮，也趁此祭出優惠，希望選民返鄉投票兼度假！飯店指出，1月12日(五)、1月13日(六)期間，限定台中鄉親返鄉投票住房優惠(不含早)，只要設籍台中市本人憑身分證入住都可享住房優惠，經典雙人房只要2024元，四人家庭房只要3034元，等於每人只要$760，優惠價激近22折，適合在異鄉、國外工作的遊子提早一晚返鄉投票，也順道來享受海線二天一夜的小旅行。