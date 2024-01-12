彰化朋友特地「到台中搭高鐵」　在地人曝真相！點名2站選址差

▲彰化人表示，高鐵彰化站是給住在南彰化的人搭的。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵大幅縮短了台灣南北的交通時間，跟親朋好友出門，或是返鄉過節，高鐵是許多人的第一選擇，就有網友表示，住在彰化的朋友這周要北上找他，明明住在彰化，卻買了台中上車的高鐵票，讓他很不解，對此，有網友點出關鍵原因「比較近」，另外也有網友點名2高鐵站太偏僻。

原PO在PTT發文，「彰化人都去台中烏日搭高鐵？」朋友周六要北上找他聚會，不過對方不是從彰化高鐵站上車，而是從台中高鐵站出發，讓他感到很疑惑，彰化不是有高鐵，還特地跑去台中搭？結果被朋友笑「彰化人都去台中烏日搭高鐵啦」，因此好奇「那要彰化高鐵站幹嘛啊？」

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貼文一出，網友指出，去彰化高鐵站更遠，「北彰化去台中高鐵約15分，去彰化高鐵要40分」、「到烏日20分鐘，到田中可能40分鐘」、「彰化市離烏日比較近」、「彰化去台中高鐵站，根本比台中去高鐵快」、「我彰化人，從來沒去過田中搭高鐵」。其中有網友提到，彰化高鐵站位於田中鎮，是給南彰化人搭的。

▲高鐵台南站。（圖／資料照）



事實上，之前也有網友抱怨，高鐵嘉義站和台南站選址差，其中台南站點距離左營車程只有10分鐘，卻還要多花27分鐘搭乘台鐵才能到市區，相當不方便。

至於高鐵選點的邏輯為何？也有內行人提到，當初在興建以前，就有平衡區域開發的目的，例如高雄左營站的站點，原先附近十分荒涼，不過高鐵、百貨公司進駐以後，已經發展起來，現在交通十分方便，是高鐵帶來的紅利之一。