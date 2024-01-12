陸春運車票開搶！　候補訂單增至6個...一次可選9名乘車者

▲大陸2024春運火車票開售。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被稱為「人類最大規模遷徙行為」的大陸春運今（12）日正式開啟搶票模式，據了解，2024春運自1月26日起至3月5日結束，共計40天。根據2023年春運數據統計，春節期間鐵公路及水路、民航共計發送旅客約2.26億人次，在疫情過後及刺激經濟的需求下，外界預估2024春運出行人數將再提升不少。

▲武漢段乘務員及鐵路警察在春運前實施培訓。（圖／CFP）

《中新網》報導，自1月3日零時起，鐵路12306手機客戶端推出購票需求預填和火車票起售提醒訂閱兩項新功能，購票需求預填功能上線後，旅客可於車票起售當日，預先填寫乘車人、車次、席別等信息，在車票開始發售時一鍵提交訂單並完成支付。

據悉，為服務學生及務工族群，學生旅客最多可同時提交6個預約訂單，每個訂單可添加1個乘車日期的20個「車次+席別」的組合，可選席別為學生優惠票適用的硬座、硬臥、二等座；至於已通過實名制核驗的務工人員可同時提交6個預約訂單，每個訂單可選擇「時間+車次+席別」的1個組合。

▲部分民眾趕在春運前皮前返鄉。（圖／CFP）

此外，一般民眾訂票也更加「人性化」，期望避免像往年「一票難搶」的情況持續發生，包括優化升級候補購票功能，增加候補訂單和備選方案數量，擴大候補訂單兌現時間選擇範圍及臨時新增旅客列車席位優先配售給已提交候補訂單的旅客，進一步提高旅客候補購票成功率。

在增加候補訂單數量上，民眾可提交的待兌現候補訂單數量由2個增至6個，每個訂單最多可添加9名乘車人，臨時新增旅客列車位置也將優先配售給提交候補訂單的旅客。