超商超狂新年便當來了！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　限量開賣

▲7-11祭出超狂「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，售價359元，每份都能吃到5顆鮑魚+秘製東坡肉+鮮菇炒時蔬。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

過新年就是要吃得超澎湃！就有超商搶先曝光最新「新年御膳」，將在2月8日起於門市限定開賣，今年的新年御膳超狂，每份都能爽吃5顆鮑魚、秘製東坡肉與鮮菇炒時蔬，吃起來有夠過癮；不僅如此，超商也貼心為茹素民眾準備蔬食年菜套餐，簡單復熱即可立刻享用3菜1湯。

7-11前年過年期間推出「日本黑毛和牛壽喜燒御膳」大獲好評，熱銷上萬份，今年首度推出豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，每份餐點均採用5顆飽滿鮮美鮑魚入菜，搭配日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製紹興東坡肉，佐以鮮菇炒時蔬、溏心蛋、蠔油高麗菜等配菜，每份售價359元，另也推薦以優惠價40元加購膳馨佛跳牆（售價139元），等於只要399元即享5菜1湯，2月8日起門市限定開賣。

▲7-11素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出「陽明春天龍來運轉蔬食饗宴」，內含3菜1湯，簡單復熱即可馬上開吃。

另外，7-11也觀察到年節期間有許多茹素的民眾因為家人葷食而需要額外備餐相當費時，7-11素蔬食品牌「天素地蔬」首度與米其林綠星餐廳「陽明春天」合作推出「陽明春天龍來運轉蔬食饗宴」（售價409元），3菜1湯分別為開運新椿香拌飯、吉祥如意獅子頭、花團錦簇養生湯、塔香鮑菇智慧糕，即日起全台門市預購販售、2月5日起陸續冷凍配送，方便提前採買圍爐當天再復熱即可食用。

人氣速食品牌「必勝客」今年首度找來連5年獲得必比登推薦的「欣葉小聚」合作，打造最新2款奢華新春比薩，首推有著古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，嚴選鮮美松葉蟹鉗（8個）、軟殼蟹（6隻）、大隻鳳尾蝦（8隻）、干貝（8個）、魷魚圈等豐富海味，組成，搭配金黃帕瑪森起司餅皮、爆香後細火慢熬的蟹黃醬汁製成，用料毫不手軟，全台限量5000份，即日起至1月15日只開放PK APP會員獨家訂購，單點1049元。

▲「松葉蟹大蝦干貝比薩」全台限量5000份。（圖／必勝客提供，下同）

另一款「金皇軟殼蟹干貝比薩」則嚴選軟殼蟹作為主角，把軟殼蟹連殼帶肉一起油炸，搭配鮮甜干貝、魷魚圈，再佐以蟹黃醬汁，打造濃郁口感，即日起限時開賣，還可享外帶買大送大、外送買大送小優惠，大比薩售價888元、小比薩628元。

▲金皇軟殼蟹干貝比薩吃得到軟殼蟹、干貝、魷魚圈等料。

為歡慶聯名新品上市，即日起至必勝客購買「松葉蟹大蝦干貝比薩」或「金皇軟殼蟹干貝比薩」，憑PK APP消費明細畫面至欣葉小聚點4人分享餐就送「軟殼蟹米糕」一份；另到欣葉小聚用餐並掃描店內活動專屬QR Code，還可用半價爽吃「金皇軟殼蟹干貝比薩」。