921重建20年夢想成真...中寮環鄉公路通車　打通交通觀光任督二脈

▲中寮環鄉公路全線通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

斥資13億6千多萬元興建的中寮鄉環鄉公路於近期完成最後一哩路、宣告全線通車，南投縣長許淑華表示，環鄉公路通車等於打通南北中寮交通和觀光「任督二脈」、也有助於全鄉農產運輸和觀光發展、造福地方。

縣府10日舉辦通車活動，許淑華及地方人士共同剪綵，向中寮鄉親道賀；立委馬文君、蔡培慧，縣議員簡賜勝、唐曉棻、廖梓佑、林友友，中寮鄉長廖宜賢、中寮鄉代表會主席蔡昭智、清水村長李春發、和興村長孫瑞娟等人也到場見證地方大事。

許淑華表示，中寮鄉過去受地形影響，交通不便，不但產業發展緩慢，防災救災能力也因為交通遭到不小限制；前縣長林明溱因此推動規劃、立委馬文君也向中央積極爭取經費，公路總局最後核定中寮環鄉道路為生活圈計畫道路、優先補助，縣府籌措約3億元地方配合款，推動中寮交通改善、打造環鄉公路網，工程經費超過13億元。

和興村民張鴻濱回顧，當年921大地震後，中寮鄉淪為重災區，「奮起中寮」的標語張貼在受創的街道上、鼓勵中寮人站起來；鄉親在重建過程中，為了救災需要及產業發展而爭取打通南北中寮，在縣府等單位努力下，20年過後終於美夢成真，讓他直說「太好了！」

公路局中區養護工程分局長謝俊雄說明，中寮環鄉公路是偏鄉鄉重要連絡道，建設分三期進行：第一期工程於去年4月通車，這次為第二、三期工程通車，由投22線連接至和興村投26線，全線8.54公里，被喻為環鄉公路網「最後一哩路」；全線採雙向雙車道配置，車道寬度3.5M、路肩寬度1.0M，並配合地形設置橋梁、邊坡護坡及擋土牆等設施，大大提高用路人行車安全，未來還可申請公車及大巴營運，帶動地方繁榮。

縣府表示，中寮環鄉公路同時串聯周邊龍鳳瀑布、肖楠巨木群、棋盤石、龍興吊橋等景點，以及南中寮、北中寮生活圈，遊覽車也可駛入中寮山區，對地方農產運輸、救災防災及觀光發展都有相當大的助益。