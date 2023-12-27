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台南和緯路最後一哩路完工通車　全面串聯安平生活路網

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兼顧環境生態的台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，改善在地居民出入及假日遊客交通需求，可望大為提升安平觀光及交通效能。

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，安平的歷史文化、觀光魅力以及多元美味的小吃，向來是國內旅遊首選，每逢周休連假就吸引相當多的人潮前往。為紓解安平舊城區日益繁重的交通問題，市府極力爭取後獲內政部核定補助3.5億元經費，辦理「臺南市中西區和緯路五段延伸工程」，長度約1公里、寬度30公尺，順利完工後，將打通和緯路往西延伸至安平地區的最後一哩路。

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，和緯路全長約五．四公里，是中西區、北區通往安平的重要道路，自78年起投入經費將近25億元，依序分10餘期計畫，辦理完成開闢北區北門路，往西台17西濱公路、華平路共約四．四公里路段。本期和緯路新闢延伸道路東起華平路，西至民權路四段，開闢後往東可連接中華北路台17線，進入北區或往南接中西區、安平區；往西可進入安平觀光地區、通四草大橋往安南區，屆時安平區及中西區交通路網更趨完整，除可分擔安平舊城區的車流，亦藉由規劃中之「安平歷史風貌園區聯絡道」，銜接「北外環道四期」，使周邊整體交通更為便捷，帶動安平區、中西區、北區、安南區及永康等地區整體經濟及觀光發展。

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局強調，市府重視安平地區路網建置，除和緯路完工外，近期發包之華平路拓寬工程，亦為連接安平區南北向主要通勤要道之一，北側聯接民權路四段，南側聯接安平路，皆為進出安平舊城區的主要東西向道路，改善車行瓶頸，未來華平路工程完工，可完善臺南市主要計畫道路系統，亦可作為安平舊城區另一條聯外道路的環狀系統，提供安平區車流快速連通至台17線，並分流安平舊城觀光區至台17線交通車流，使其完整發揮南北連貫功能。

▲台南市和緯路五段延伸工程，27日舉辦謝土通車祈福典禮，市長黃偉哲親臨主持，強調安平地區最後一哩路已順利打通，可望大為提升安平觀光及交通效能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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