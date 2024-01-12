記者依對岸指示「做假民調」遭押！專家原請回　檢抗告今逆轉收押

▲台中地院今上午召開羈押庭，裁定蘇男收押。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽、莊智勝／台中報導

2024選戰倒數1天！不料日前台中地檢署卻查獲一名林姓記者接受境外勢力「中共福建省委員會」指示，與另名自稱民調專家的蘇男製作、發布8次不實民調，企圖影響選舉結果。檢方訊問後依違反《總統副總統選舉罷免法》、《反滲透法》等向法院聲請羈押禁見2人；法院原裁定林男收押、蘇男請回，但經檢方抗告，台中地院今再開羈押庭，改裁定蘇男收押禁見。

台中檢方調查，林姓男子擔任記者，但卻於112年下旬接受境外勢力「中共福建省委員會」官員指示，與另名自稱民調專家的蘇男合作，2人於同年10月間佯裝派員面訪民眾，或隨時抽取北、中、南部各300人以上民眾電訪，但實際上卻未面訪或電訪，2人以此方式捏造不實民意調查共8次，並進行數據調整、加工製成圖表，再透過媒體名義於網站上發布不實民調報導，藉此方式誤導選民對於選情之判斷、滲透干預台灣總統大選，危害我國主權及自由民主憲政秩序。

台中地檢署獲報後指揮調查處、並組成專案小組展開追查，於112年12月21日執行搜索8處，扣得手機、電腦、製作不實民調相關文件，同時傳喚被告林、蘇2人，以及7名相關證人到案說明，經偵訊後認定林男、蘇男涉嫌違反《反滲透法》第7條、以及《總統副總統選舉罷免法》第90條第3項，接受滲透來源之指示，意圖使特定候選人當選、或不當選以文字、圖畫、錄音、錄影或他法，散布或傳播不實之事項等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，因此於12月22日向法院聲請羈押禁見2人；惟法官雖裁准林男收押，但蘇男卻獲請回。

案經檢方提出抗告，台中高分院撤銷發回地院重裁。今上午台中地院召開羈押庭，蘇男也親自到場，在開庭約1小時後，裁定蘇收押，禁止接見、通信。