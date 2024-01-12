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路透：台官員估選後北京壓力加大「不論誰當選」　春季恐發動軍演

▲▼ 外媒關注台灣總統大選。（圖／路透）

▲ 台灣街頭選舉看板。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣2名高級政府官員向外媒透露，政府預期在13日的大選過後，不論3位總統候選人中由誰當選，中國很可能對新任總統加強施壓，包括春季在台灣周邊實施軍演。

《路透》12日披露，不願具名的台灣官員向記者表示，13日的大選無論哪位候選人勝出，北京在軍事或經濟上對下屆總統施加的壓力都可能提升。

一名了解台灣安全規劃的官員指出，北京可能施加「龐大壓力」影響新總統520就職演說，而這場演說料將為新政府對中政策定下基調。他援引台灣安全評估指出，中國選後不太可能馬上在台灣周邊大規模軍演，但可能選在3月過後舉行，因為屆時天氣及海象更為有利。

要求匿名的2名西方安全官員則表示，中國可能在選後某個時機做出軍事回應，但不認為會達到2022年8月及去年4月環台軍演的規模。中共中央台灣工作辦公室未立即回應《路透》置評請求。

台灣官員還透露，出於改善美中關係等考量，北京也可能選擇在未來幾個月內限制任何武力展示。美中關係去年跌至歷史低潮，但去年11月拜習會上同意重建兩軍關係以來，雙方高層官員開始交流。

該名官員說明，若贏得總統大選的政黨未能取得立法院多數席次，中國可為新政府貼上「少數黨政府」的標籤；且中國還可能邀請親中的台灣政界人士訪中，並持續造謠針對台灣政府，「試圖打擊新政府的信心建立措施。」

台灣政府將中國空飄氣球、揚言進一步貿易制裁等一連串行動描述為選前對台灣民眾的心理戰，官員表示，「中國對台灣選舉的干預是教科書式案例」，敦促其他國家引以為戒。

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