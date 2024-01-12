開告了！黃士修轟宣明智偽造信件　陳智菡：謝謝郭台銘

▲民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

近日一封「台灣阿銘」的公開信，以鴻海創辦人郭台銘作為署名，並於內容中提到，要大家集中選票挺「侯康配」，然而，昨日聯電榮譽副董事長宣明智坦言，這封信其實是他經手的，此舉也讓郭辦發言人黃士修今（12日）對外聲明，將對宣明智「偽造信件」一事採取法律行動。對此，民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人陳智菡表示，「謝謝郭董，也謝謝士修！」

「台灣阿銘」的公開信內容呼籲，「搶救郭台銘，票投侯友宜」，還要選民集中選票給國民黨的「侯康配」，操作棄柯保侯的味道濃厚。

不料，宣明智證實，此信並沒有受到郭台銘的授權，而是自己和朋友們「揣測郭台銘的意思，把郭台銘心中想講的話寫出來」，並坦言，這封信是他經手的。由於中華日報電子版《中華新聞雲》也刊登了這封公開信，使民眾黨昨日大動作召開記者會抨擊，此舉已違反《總統副總統選舉罷免法》，將向地檢署告發。不過中華日報在記者會前下架了該篇新聞，也表達了歉意。

然而，黃士修今日表示，宣明智偽造影響總統大選選情的冒名文件，且於公開受媒體採訪時，提及郭台銘創辦人之所有言論，皆為憑空捏造。

黃士修進一步說明，郭辦嚴正澄清，宣明智所言絕非事實，並保留一切法律訴訟權利，將於選後採取行動，以正視聽。

郭辦的這只聲明，讓陳智菡在臉書直呼，「謝謝郭董，有謝謝士修！」