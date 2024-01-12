賴清德競總：藍白兩黨一般黑　炒地黑道一大堆

▲戴瑋姍（左）、陳世凱（右）召開記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍、陳世凱今（12）舉行記者會，公布藍白陣營炒地、黑金、與詐騙集團糾葛不清的事證，批評兩陣營與「黑暗家族勢力」手拉手站在一起，一邊喊土地正義，一炒作土地，希望選民在最後24小時拉票、催票，審慎投下手中的一票，守護台灣得來不易的民主制度。

戴瑋姍表示，國民黨總統候選人侯友宜的凱旋苑租金暴漲5倍，即使有一半租不出去也不願意降價，說要以包租代管出租也根本只是在幫自己賺錢；在擔任新北市市長和副市長期間，用學生付的租金去購置新莊精華地段土地，用職權解編自家土地附近做公園，放寬基礎容積率多賺1個億，吸學生的血炒地皮，「包租侯」還好意思喊居住正義嗎？

戴瑋姍說，國民黨四處獵地或違建的還包括：新北市汐止立委候選人廖先翔家族，在山坡地保育區興建豪華莊園，侵佔國有土地蓋農舍；南投立委候選人馬文君家族長期廉租700坪國有農地，蓋違法歐式豪宅近30年；彰化立委候選人謝衣鳯家族的「彰化白宮」，在600多坪的台糖地上興建4連棟豪宅。

戴瑋姍細數，還有國民黨中和區的立委候選人張智倫、張慶忠家族，位於新北市中和的透天厝頂樓，違建高爾夫球練習場；台中立委候選人顏寬恆、顏清標家族，被檢方起訴沙鹿豪宅假買賣、占用國有地；高雄左楠立委候選人李眉蓁涉低報左營精華地段房產價值；新竹市立委候選人鄭正鈐與炒地集團及詐騙集團有債務糾紛，還涉入高利貸的刑事案件，身上背著上百件官司，非常離譜。

在黑金部分，戴瑋珊指出，侯友宜嘴上說要打擊黑勢力，實際上去牽起黑道的手，替他們站台輔選，包括：國民黨台中市立委候選人顏寬恒的父親顏清標，身上背著貪汙、槍砲、殺人未遂、教唆頂替、盜匪、加重強盜等前科；苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍是涉及多起竊盜、搶奪、賭博以及毒品交易案的電子遊藝場房東，還圍毆員警；國民黨立委羅明才的爸爸是「天道盟精神領袖」前立委羅福助；台南黑道議長李全教被法院認證雙重賄選；桃園市立委候選人呂玉玲的丈夫、前桃園縣平鎮市長陳萬得，夥同天道盟恐嚇建商，犯恐嚇危害安全罪被判刑10個月定讞；彰化縣立委候選人阮厚爵恐嚇員警和民眾。

此外，陳世凱提到，同樣也身陷黑金、炒地爭議的還有柯文哲，他任職台北市長期間，府內遭貪汙起訴官員高達108人，超越前任市長郝龍斌，如今更為了選票利益，公開力挺台灣地方自治史上唯一涉雙重賄選遭判刑的黑道議長李全教，為了選票，沒有底線，沒有下限，「文哲大A」黨內有各式犯罪前科的12門徒，是包容黑道的「民眾堂」，民眾黨說要「把國家還給你」，事實上根本是「把國家還給黑金」。

陳世凱指出，柯文哲過去曾大力稱讚的前桃園民眾黨部發言人馬治薇，以及民眾黨邀請做不分區的徐春鶯，「跟中共站在一起的人，也同時站在柯文哲身邊」，如今馬治薇涉犯《反滲透法》遭羈押，成為國內首宗接受中國虛擬貨幣介選案，徐春鶯早因在台發展統戰組織，引起巨大反彈黯然退場，民眾黨內到底還藏有多少「馬治薇」、「徐春鶯」？

陳世凱又說，柯文哲向來標榜居住正義，口口聲聲要「守護農地」，卻被揭發名下特農地種出遊覽車，不但涉及逃漏稅，還謀取長達15年的「無本停車收入」租金暴利；柯文哲妹妹柯美蘭，更是擁有3200坪農地，辯稱是要「蓋佛堂」；黨內愛將不分區立委候選人黃國昌，也先前也同樣被爆出300坪保護地變停車場及違建爭議，原來這就是民眾黨的「新政治」典範。