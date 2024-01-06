門牙被打斷復合！女陳屍KTV停車場「頭顱凹陷」　男友認了犯案

▲受害女子當場被用磚頭砸死。（示意圖，非本文當事人／123RF）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一起殺人案近日開庭審理，一名劉姓男子在南京一家KTV樓下的停車場內，先是掐女友脖子，之後拿起磚頭連續敲砸對方頭部，直到血跡噴濺到他身上才停手，最終致女友死亡。實際上，二人早前就有發生暴力爭執，劉男甚至打斷了女友2顆門牙。

據《現代快報》報導，對於40歲的劉男和孟女來說，從兩情相悅到喋血殞身，只有2年半的時間。命案發生在2023年4月22日凌晨，孟女在KTV包廂與友人聚會，劉男到場兩人發生爭執，接著強行將孟女帶走。

現場影片顯示，劉男是用竪抱的方式將孟女帶進電梯，到了一樓後，由於孟女不肯和他走，劉男又是採用竪抱方式將她抱到外面停車場附近。

劉男在庭上表示，當時女友找了一根棍子戳他，他情緒激動，於是撲上去掐住了女友的脖子，後來女友一直推他，他才鬆手；過程中，雙方依然在爭吵對罵，此時劉男在花壇邊摸到了一塊紅磚，於是揮磚砸向了女友的額頭；在開始砸幾下時，女友還舉起手臂擋，後來女友從躺著變成側身，他揮磚對著其側後腦和後腦連續敲砸。

據公訴人指控，劉男先是用磚頭寬的一面砸，後來又用窄的一面砸，用盡了全身的力氣，一直到有血跡噴濺到他身上，劉男才住了手。民警出警到現場時，孟女已經死亡，頭顱凹陷。

▲傳票。（圖／翻攝自微博）

劉男說，當時他腦中一片混亂，事後他喊女友，但對方沒有回應，於是脫了外套往外走，看到對面有行人漸漸清醒，於是給父親打電話，說出事了；父親讓他趕緊報警，隨後他回到附近的家中，報警並打車到派出所報案自首。

據劉男說詞，他與女友都曾離過婚，認識後感情發展迅速，已經見過父母，不過2022年4月曾動手打過一次女友，並將對方關入房中。

同年兩人又發生爭吵，他用手掌打了孟女的胸部、頭部和臉部等，導致對方2顆門牙折斷，全身多處淤青。不過當晚兩人都沒有報警，之後一度復合，卻因補償談不攏，兩人又鬧掰了。

此案近日開庭，公訴人表示，劉男在2022年10月曾對受害人實施故意傷害，在2023年4月份實施故意殺人，應該兩罪並罰。公訴方的量刑建議是死刑，法官表示，由於案情重大，需要經審委會研究決定，擇日宣判。