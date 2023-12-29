快訊／全台首案國民法官宣判！13刀砍死暗戀同事　男業務無期徒刑

▲男子告白男同事遭拒，狠砍13刀奪命遭逮捕。（圖／資料照，下同）



記者白珈陽、黃資真／台中報導

台中一名22歲黃姓男業務員去年10月間向同事施姓男子告白遭拒，以牛排刀朝對方頸、胸猛砍13刀致死，成為全台第一件國民法官案件，於本月25日上午開始審理，經過5天審理後，台中地院今(29)日做出判決，依殺人罪判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，犯案用2把刀具沒收。

檢方起訴指出，2022年10月20日，黃姓電商直銷業務員（22歲）闖進同事施姓男子（22歲）租屋處，持刀猛刺施男造成大量失血慘死，黃男一度辯稱是債務分配糾紛，後來檢警攻破心防，黃男坦承對施男有好感，告白遭拒後，購買2把牛排刀潛入施男住處，與對方發生爭執後，一怒之下朝施頸部、胸口猛砍13刀，造成施送醫不治。

本月25日開庭審理，檢方傳喚案件的鑑識人員吳女到場作證，吳女說她曾做過「血跡噴濺型態」的相關論文，有碩士學歷，對於本案到場做過3次勘查，發現現場有「飛濺型」、「踩踏型（血鞋印）」、「觸摸型（血指印、掌印）」等血跡。

▲黃男一度供稱是金錢糾紛犯案，檢警攻破心防後，才坦承是情殺。



她出示案發現場的相片，說明現場有4件衣服，其中3件分別是灰色上衣、藍色POLO衫，以及一件黑色外套，這3件均是死者衣物，灰色上衣被丟棄在房間角落，藍衣、黑色外套則被放在床上。

吳女指出，灰色上衣背部有一處約3公分的破洞，但死者遺體有多處傷口，破洞與傷口數目不一致；藍色、黑色衣物則有數處破洞，她以經驗及現場跡證來看，認死者應是先是穿著灰衣遭刺一刀後，換上藍、黑衣服，再被刺中多刀。針對藍衣、黑外套被放置床上，吳女說，那是救護人員到場後，將死者衣物褪除進行急救，才將衣物放在床上。

然而，若黃男無殺人意圖，先刺了施男一刀後，為何要在施已受傷的情形，待其更換衣物後，又瘋狂持刀亂砍？又依常理判斷，施遭刺傷後，為何能冷靜換下血衣，再穿上另一套衣物？

是否施返回住處時，本就穿著灰、藍、黑色等3件衣物，與黃發生爭執並遭刺傷後，原想轉身逃跑卻被黃拉回，過程中灰衣先被拉扯脫下，餘下藍色襯衫及黑色外套，再遭黃追砍？詳細案發過程，有待檢方提出進一步證據，加上6名法官的見解，才能辨明。

另外，檢方出示敏感證物時，含有死者的傷勢畫面，遭牛排刀割開的傷處，皮開肉綻、傷口極深，審判長數度詢問到場聆聽的家屬是否需先離席，家屬起先表示不用，但後來疑因不忍再見相關遺體畫面，暫時離席，約10分鐘後才又回到庭中。