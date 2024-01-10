超美OL試用期遭主管性侵！父母一聽竟要她「忍耐下來別聲張」

▲小花遭到主管性侵，父母卻希望她忍耐下來。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）先前到某行銷公司任職，沒想到在職期間被王姓主管帶到網咖性侵，讓她感到十分崩潰，回家向父母哭訴，父母卻希望她忍耐，父親甚至還責怪她「是妳的錯」，讓她崩潰提告。台北地院審理後判王男8個月有期徒刑，王男上訴到最高法院也被駁回，全案確定。

根據判決書內容，小花2020年7月間到某行銷公司任職，期間由王姓主管帶領、熟悉公司事務，某天上班時因為公事而挨罵，王姓主管便以「公事教學」為由，將小花約至網咖。

小花原本想拒絕，但王姓主管十分堅持，無奈之下只能答應了下來。沒想到抵達網咖以後，王姓主管卻以患有恐慌症、感情不順為由，要求小花出言安慰，後來更要求小花當他的女友。

小花當下立刻拒絕，並表明有穩定交往的對象，沒想到王男竟說出「妳只是沒有想清楚」、「妳其實是喜歡我的」等話語，接著開始上下其手，侵犯小花的身體，並在網咖包廂內將人撲倒、逞慾。

▲小花遭到侵犯以後，打電話向同學哭訴，回家也告訴父母這件事，父母卻要她忍下來。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



小花案發後十分崩潰，不但打電話向高中同學、國中同學哭訴，也向父母告知這件事情，豈料父母竟要她別張揚、忍耐，原因是王男的親戚是行銷公司的高階主管，父親甚至還責怪她，是她的行為讓對方有機可乘，才會落得如此下場，讓她大受影響，也需要到身心科就醫、做心理諮商。

對此，王男則否認犯行，當時2人抵達網咖後，是小花主動向他告白，他拒絕以後小花還哭了出來，於是他才出手擁抱、給予安慰，事後還騎車送對方回家，並沒有做出侵犯的行為。

不過，法官勘驗雙方的對話，發現王男坦承踰矩、表示道歉，被小花質疑的過程中，也完全沒有反擊，而是不斷致歉，若不是事實的話，為何被質問時不做任何反駁，而只是一味道歉。此外，小花入職以後，王男不斷稱讚小花「眼睛很漂亮」、「被看久會害羞」、「是一位小美女」等話語，還三番兩次邀約對方出門，即使遭到拒絕，仍舊不斷獻殷勤。

台北地院審理後依照強制猥褻罪，判王男有期徒刑8個月。王男對判決不服，提起上訴被高院駁回，再度提起上訴，又被最高法院駁回，全案確定。